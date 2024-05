MotoGP | Bagnaia: "Mi preme solo che nessuno rovini l'ambiente in Ducati"

Il Mugello è la gara di casa per i piloti italiani e per la Ducati, ma il tema di giornata è stato un altro nel paddock della MotoGP, anche se la Casa di Borgo Panigale è sempre la diretta interessata. Tutti vogliono sapere chi la spunterà alla fine tra Jorge Martin e Marc Marquez per diventare compagno di squadra di Pecco Bagnaia nella prossima stagione e oggi ha preso quota un rumors lanciato dalla Gazzetta della Sport secondo cui la scelta sarebbe ricaduta sull'attuale leader del Mondiale, con gli uomini in Rosso che spererebbero di convincere l'otto volte iridato a rimanere in orbita Ducati ma con i colori Pramac.

Idea che è stata rispedita al mittente dal #93, che ha detto di non considerare la squadra di Paolo Campinoti tra le opzioni per il suo futuro. Le uniche due chance di vederlo ancora in sella ad una Desmosedici GP sono con il team ufficiale o rimanendo al Gresini Racing, ma magari su una GP25.

In tutto questo, però, questi due si devono contendere il titolo con il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, l'unico già certo del suo futuro, che in questa fase sta facendo solo da spettatore e sembra neanche troppo interessato.

"Per me non cambia proprio niente. Si sta veramente parlando del nulla, quando verrà fuori, verrà fuori. Anche far uscire articoli che parlano di decisioni prese mi sembra… Bisogna aspettare e alla fine si fa prima", ha detto Bagnaia quando si è fermato a parlare con i giornalisti italiani dopo la conclusione della conferenza stampa che ha aperto il weekend.

Ancora una volta, ha ribadito di non aver espresso una preferenza tra i due alla Ducati, anche se una piccola richiesta l'ha fatta in realtà: "Ducati mi ha chiesto, ma sono io che non voglio dire niente e non voglio dare un parere. A me l'unica cosa che preme è che nessuno rovini l'ambiente che c'è adesso nel team, perché ci sono voluti molti anni per crearlo e non voglio assolutamente che venga rovinato. Ma voglio rimanerne fuori".

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Archiviato l'argomento mercato, non poteva mancare un pensiero per il Mugello, dove è stato il dominatore negli ultimi due anni: "Già è speciale correre al Mugello perché è un circuito bellissimo, ma farlo davanti ai nostri tifosi lo rende ancora più magico e speciale, quindi sono sempre molto felice quando inizia il weekend del Gran Premio d'Italia".

Sarà importante invece reagire al sabato, perché le ultime tre Sprint sono valse zero punti e il gap di 39 punti nei confronti di Martin si è accumulato praticamente tutto lì: "Mi preparerò come sempre. Alla fine sappiamo il nostro potenziale, sappiamo che siamo fortissimi, quindi non c'è bisogno di un extra concentrazione perché lo siamo già".

Questo fine settimana, ed in particolare domani, potrebbe esserci una variabile in più, la pioggia: "Se dovesse essere bagnato domani mattina, almeno riusciremo a fare qualche giro con la pista bagnata, che su questa pista non lo abbiamo mai fatto. Sarebbe un qualcosa di importante anche per trovare un setting e poi credo che non condizionerebbe il resto del weekend".

Domenica le Ducati del team ufficiale correranno con una livrea azzurra per celebrare le nostre Nazionali, ma Pecco ha anticipato che non sarà la sola novità: "Sì, ci sarà anche un casco speciale, lo vedrete sabato mattina".