MotoGP | Bagnaia: "Mi aspettavo più grip, ho dovuto limitare i danni"

Dopo la caduta di domenica scorsa in India, Pecco Bagnaia è tornato ad assaporare la gioia del podio nella Sprint del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il campione del mondo in carica è scattato dalla prima fila, ma nella gara breve le cose non sono andate come avrebbe sperato: la sua Ducati non gli ha offerto il grip giusto al posteriore per provare a seguire il suo rivale nella corsa al titolo Jorge Martin e la KTM di Brad Binder.

Dunque, il piemontese si è ritrovato quarto, a battagliare con l'altra KTM, quella del suo amico Jack Miller, e non ha potuto fare altro che provare a limitare i danni. Con il terzo posto in parte c'è riuscito, anche se ora il suo vantaggio sul pilota del Prima Pramac Racing si è ridotto a soli 8 punti e la sua Desmosedici GP pare quasi una "coperta corta": risolti i problemi in staccata delle ultime gare, ne sono venuti fuori di nuovi al posteriore. Pecco quindi vuole provare a fare chiarezza in vista della gara di domani.

"Mi aspettavo di avere più grip dopo stamattina. Con una gomma che aveva 20 giri ero riuscito a fare 1'44"9, quindi mi aspettavo di essere più veloce, ma ho faticato abbastanza fin dal primo giro. Non riuscivo a spingere quanto avrei voluto, ogni volta che ci provavo mi scappava il posteriore, quindi ho dovuto cercare di limitare i danni e di fare il massimo", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ne è uscita una bella lotta con Miller e mi sono divertito in quel momento. E' stata tosta passarlo come sempre, perché frena molto forte e poi riesce a fermarsi bene, quindi ha anche un buono spunto in uscita di curva. Però è stato divertente e una volta passato lo sapevo che ne avrei avuto di più. Dunque, è bastato spingere la prima metà di pista per aprire un piccolo gap. Per domani c'è da lavorare, dobbiamo capire cosa è successo oggi, perché sicuramente non mi aspettavo una difficoltà del genere in accelerazione", ha aggiunto.

Per come sono andate le cose, era lecito attendersi un Bagnaia piuttosto arrabbiato nelle interviste di rito, ma in realtà è parso più tranquillo delle aspettative: "Sono sereno perché so che c'è qualcosa che non ha funzionato come avrebbe dovuto. Quando si è in queste situazioni bisogna cercare di fare sempre il massimo e lo abbiamo fatto, e più di così non sarei riuscito a fare. Se avessi avuto una possibilità e l'avessi sprecata, mi sarebbero girate sicuramente di più. Dopo un weekend come quello dell'India era comunque importante finire davanti, quindi è un inizio positivo, ma dobbiamo capire cosa non abbia funzionato oggi: è tutto il fine settimana che andiamo forte, ma questa è stata la sessione più difficile".

Poi ha proseguito: "Sono partito con la consapevolezza di avere un certo pacchetto e quindi di poterlo sfruttare, ma i primi due o tre giri non riuscivo proprio. Poi ho cercato una soluzione, provando a fare più pick-up e frenando più forte da dritto. In questo modo sono riuscito ad andare un pelino meglio, ma sappiamo quanto sia importante il grip, soprattutto nella prima apertura del gas, e non mi sarei aspettato di trovarmi in questa situazione oggi".

Rispetto a 12 mesi fa la prospettiva si è completamente ribaltata nel Mondiale, perché lo scorso anno inseguiva Fabio Quartararo, quest'anno invece è lui ad essere stato nel mirino. Secondo Pecco però non cambia troppo a livello di approccio.

"L'anno scorso abbiamo recuperato 91 punti, mentre quest'anno saremmo voluti andare a +91. Cambia poco da questo punto di vista nell'approccio mentale al weekend, perché io voglio sempre fare il massimo. Non siamo mai caduti nel tranello del dover gestire. Anzi, a volte forse ho anche sbagliato a non farlo, ma mentalmente non mi cambia tanto. Mancano ancora 13 gare, quindi è ancora molto lunga", ha concluso.

