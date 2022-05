MotoGP | Bagnaia "mata" Quartararo: Jerez è Rossa Ducati!

Ora non bisogna più avere paura di dirlo: Pecco Bagnaia e la Ducati sono tornati. Dopo i tanti problemi delle prime uscite stagionali, il vice-campione del mondo ha vissuto un weekend veramente perfetto a Jerez de la Frontera, conquistando la sua prima vittoria stagionale, la quinta della sua carriera in MotoGP.

Finalmente tra il pilota piemontese e la Desmosedici GP22 è scoccato quel feeling che tutti si aspettavano a Borgo Panigale, quindi la domenica del Gran Premio di Spagna potrebbe essere davvero quella della svolta stagionale.

Se da una parte è vero che lo scorso anno la Rossa aveva ottenuto una clamorosa doppietta in Andalusia, lo è altrettanto che era stata favorita dal problema di sindrome compartimentale che aveva costretto Fabio Quartararo a rallentare nelle tornate conclusive.

Oggi invece "El Diablo" c'era e con la sua Yamaha ha battuto un ritmo infernale fino alla fine, rimanendo sempre sotto al secondo di distacco. Però non è bastato per arginare un Bagnaia imperiale, che di fatto è andato a prendersi un Gran Chelem: pole, vittoria, tutta la gara in testa e giro più veloce.

Un risultato che gli fa fare un grande salto in classifica, riportandolo in quinta posizione nel Mondiale e riducendo a 33 punti il distacco da Quartararo, che comunque con i 20 punti del secondo posto si prende la leadership in solitaria. Con la consapevolezza però che ora bisognerà davvero fare i conti con Pecco e la Ducati, che sembrano aver trovato davvero la quadra.

Se davanti la gara non ha regalato grandi sussulti, è stata più accesa invece la battaglia per il gradino più basso del podio. All'inizio era Jack Miller a comandare il terzetto del quale facevano parte anche Marc Marquez ed Aleix Espargaro, ma alla fine è stato il pilota dell'Aprilia a spuntarla, conquistando il suo terzo podio stagionale, che vuol dire niente più concessioni per il prossimo anno per la Casa di Noale. Il gap dal tandem di testa però è stato pesante, quasi 11 secondi, a riprova di quanto probabilmente siano ancora loro i punti di riferimento della categoria.

Il momento chiave è arrivato a cinque giri dal termine, quando Marquez è riuscito ad infilare Miller alla curva 5. L'otto volte iridato però ha perso l'anteriore alla curva 13, rispolverando uno dei salvataggi che lo avevano reso famoso ed Aleix ne ha approfittato per scavalcarli entrambi e portarsi secondo nel Mondiale a soli 7 punti da Quartararo.

All'ultimo giro poi è stato Marquez ad avere la meglio su meglio sul ducatista nella lotta per il quarto posto, sfoderando un gran bel sorpasso alla curva 9. Piccoli bagliori anche per il pilota della Honda, perché quello di oggi è il suo miglior risultato stagionale, anche se ora i punti da recuperare in classifica sono 45.

Forse ci si aspettava qualcosina in più dalla Suzuki, che si è dovuta accontentare del sesto posto con Joan Mir che ha fatto solo da spettatore alla lotta di quelli che lo precedevano. Gli è comunque andata meglio rispetto al compagno Alex Rins, finito lungo nel ghiaione della curva 11 e quindi solo 19° al traguardo. Un risultato che lo fa precipitare a -20 nel Mondiale.

Stesso distacco in classifica di un Enea Bastianini che alla fine è riuscito a risalire fino all'ottavo posto finale, alle spalle della Honda LCR di Takaaki Nakagami. Il pilota del Gresini Racing è riuscito proprio all'ultimo giro a sbarazzarsi di Marco Bezzecchi, che però ha disputato la sua miglior gara da quando ha esordito in MotoGP, chiudendo a meno di otto secondi dal podio.

Non è stato un gran weekend invece per la KTM, che si è dovuta accontentare del decimo posto di Brad Binder e del 12° di Miguel Oliveira. Peccato anche per Maverick Vinales, che ha pagato a carissimo prezzo una brutta partenza e alla fine non è riuscito a fare meglio del 14° posto, precedendo Franco Morbidelli che completa la zona punti con l'altra Yamaha ufficiale, ma staccato di 27 secondi dal compagno di box.

Subito fuori dai punti poi c'è il terzetto italiano composto da Luca Marini, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio, mentre il collaudatore dell'Aprilia Lorenzo Savadori ha chiuso in 21° posizione. All'appello mancano le due Ducati del Pramac Racing, con Jorge Martin e Johann Zarco che sono finiti entrambi ruote all'aria nelle prime fasi della corsa.