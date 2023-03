MotoGP | Bagnaia lancia la sua collezione digitale che celebra il titolo

La scorsa stagione Pecco Bagnaia ha fatto la storia vincendo il suo primo titolo mondiale in MotoGP e riportando a Ducati il mondiale dopo anni di digiuno. Sembra però non volersi accontentare, perché la pre-stagione 2023 è iniziata ancora meglio di come è finito il 2022. Il campione in carica ha dominato i test invernali e si presenta all’inizio del campionato come il grande favorito per il titolo.

Il percorso per arrivare alla vetta è stato decisamente impervio, e per celebrare il trionfo, Bagnaia ha deciso di entrare nel mondo delle collezioni digitali insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT. A partire dal 16 marzo infatti sarà disponibile acquistare un’edizione limitata di collectible digitali celebrativi del titolo conquistato a Valencia lo scorso novembre. I pezzi della collezione sono 6363 (il numero di Pecco è proprio il 63) e saranno certificati sulla Blockchain tramite NFT (non-fungible-token) e potranno essere acquistati mediante valuta tradizionale (Fiat) o criptovalute.

Coloro che acquisteranno i collectible digitali celebrativi (che si possono trovare su ItaliaNFT) avranno dei benefit reali che consistono nell’incontrare Bagnaia dal vivo, ricevere videomessaggi personalizzati, avere merchandising ufficiale autografato e sconti esclusivi sui prodotti #63, tra gli altri. Inoltre, tutti i collezionabili consentiranno di ricevere un altro benefit che verrà assegnato in maniera casuale in base a cinque livelli di rarità crescente: Uncommon, Common, Bronze, Silver, Gold.

Pecco Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale celebrativa Photo by: Media VR46

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione fra ItaliaNFT e VR46 metaverse, la società che si occupa dello sviluppo del marchio VR46 in ambito di gaming, metaversi e NFT. Pecco Bagnaia afferma: “Vincere il titolo mondiale è stata un’emozione unica che voglio condividere a 360 gradi con i miei fan. Realizzare un progetto di questo tipo è qualcosa di nuovo per me – prosegue il pilota della VR46 Riders Academy – e sono molto contento di poterlo scoprire con il supporto dei miei tifosi, certo che sarà una nuova occasione per divertirsi insieme”.

Achille Minerva e Marco Capria, fondatori di ItaliaNFT, commentano: “Oltre a essere il numero 1 della MotoGP, Pecco Bagnaia è anche un’icona italiana nel mondo che incontra alla perfezione il nostro ideale di eccellenza. La prima collezione digitale non celebra solo il pilota e le sue imprese sportive ma il legame con i suoi fan che, proprio attraverso i collectible, possono avvicinarsi realmente al campione”.



Per VR46 Metaverse, realtà italiana parte del gruppo VR46, si tratta del progetto d’esordio insieme al neo-campione del mondo: “L’obiettivo di questa collaborazione con Pecco è di far scoprire alla sua fan base nuovi modi per essere vicini al proprio idolo”, afferma Jean Claude Ghinozzi, CEO di VR46 Metaverse. “Vogliamo andare oltre la semplice interazione sui social e avvicinare ancora di più pilota e tifosi, integrando mondo digitale e mondo reale grazie alle potenzialità tecnologiche del Web3”.