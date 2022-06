MotoGP | Bagnaia: "La carena 2022 potrebbe aiutarmi nel T4"

Se vuole continuare a credere al sogno iridato, Pecco Bagnaia ha bisogno di proseguire con la stessa spinta del Mugello anche a Barcellona. I 41 punti da recuperare su Fabio Quartararo non consentono ulteriori battute d'arresto, anche se il tracciato catalano probabilmente non è il teatro ideale per le velleità di rimonta del ducatista, visto che nella sua carriera nel Mondiale non è mai salito sul podio.

Anzi, il suo miglior risultato è il sesto posto maturato nel 2020, ma è anche vero che tra lui e la sua Desmosedici GP sembra essersi creato un feeling veramente speciale in questo momento. Sarà fondamentale però lavorare bene da subito, cercando di adattarsi rapidamente allo scarso feeling che offre solitamente il Montmelò.

"Nei miei dieci anni nel Mondiale, non ho mai ottenuto dei grandi risultati qui. Il mio ultimo podio risale al 2012, prima del Mondiale. La cosa curiosa è che uno dei miei Gran Premi preferiti dell'anno, perché mi piace la pista, mi piace la gente", ha detto Bagnaia durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio di Catalogna.

"Sarà importante fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto lo scorso weekend a partire dalla FP1 di domani. Sappiamo già che correre qui è come fare flat track, quindi è molto importante capire il grip ed aumentarlo lavorando con l'assetto", ha aggiunto.

Uno degli aspetti fondamentali a Barcellona è infatti la gestione delle gomme, soprattutto se le temperature dovessero rivelarsi particolarmente roventi.

"Il degrado della gomma su questa pista, soprattutto sul lato sinistro, è piuttosto pesante. Il consumo è molto alto, sia sull'anteriore che sul posteriore, quindi sarà molto importante essere intelligenti da questo punto di vista in gara. Normalmente, quando il grip è basso, dobbiamo cambiare un po' l'assetto, quindi non sarà semplice. Avremo tanto lavoro da fare in queste giornate, ma sono sicuro che saremo competitivi".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Accanto a lui in conferenza stampa c'erano i tre piloti che lo precedono nella classifica iridata, quindi, oltre a Quartararo, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini. Quando gli è stato chiesto se sono loro quattro i contendenti al titolo, ha detto: "Ripeto quello che ho già detto al Mugello. Penso che noi quattro potremo essere i contendenti al titolo, però ci sono ancora tante gare da disputare. Ma in questo momento è così".

Avendo parlato lui stesso di flat track, gli è stato domandato se gli allenamenti al Ranch possano essere un vantaggio per lui. Il vice-campione del mondo però sembra puntare più su altri fattori che sulla pista alle porte di Tavullia.

"L'anno scorso stavo facendo un buon weekend, ma poi in qualifica ed in gara ho faticato di più. Io penso che il nostro potenziale quest'anno sia più alto rispetto all'anno scorso e che la nuova carena possa aiutarmi nell'ultimo settore, che era quello in cui perdevo più tempo. E' tutto diverso, potrebbe esserci anche un grip diverso a causa del meteo, però è troppo presto per sbilanciarsi, avremo le idee un po' più chiare domani pomeriggio, sperando di essere già in una buona condizione", ha concluso.