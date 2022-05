MotoGP | Bagnaia inizia la risalita: il Mugello è di nuovo Rosso

I punti recuperati sono solo 5, ma la cosa più importante era ricominciare la risalita e Pecco Bagnaia c'è riuscito, regalandosi il sogno del gradino più alto del podio nel Gran Premio d'Italia, al Mugello.

Il pilota della Ducati non era partito bene dalla seconda fila e nel corso del primo giro si era ritrovato addirittura in ottava posizione, ma dopo l'errore di Le Mans questa volta è stato bravo a non perdere la calma, forte anche della consapevolezza di avere un ritmo superiore al resto del gruppo.

Un passetto alla volta ha infilato tutti gli avversari che lo precedevano, fino ad arrivare al codone di un superlavito Marco Bezzecchi, capace da rookie di comandare la gara per ben otto tornate. Quando al nono giro Pecco lo ha attaccato alla San Donato però non ha potuto nulla per arginare la risalita del piemontese.

A quel punto il ducatista è stato bravissimo ad aprire subito una forbice di circa un secondo, che si è rivelata preziosissima quando alle sue spalle è arrivato il leader iridato Fabio Quartararo. Come spesso capita quando davanti ci sono loro due, è iniziata una battaglia di nervi giocata sul filo dei centesimi, con il pilota della Yamaha che sperava nell'errore del rivale, che però non è mai arrivato.

Sotto alla bandiera a scacchi quindi Bagnaia è andato a prendersi la seconda vittoria stagionale dopo quella di Jerez, che vale anche il ritorno al successo di Ducati nella gara di casa, oltre al quinto trionfo in 8 gare in questa stagione per il marchio di Borgo Panigale. E anche se i punti da recuperare nei confronti di "El Diablo" sono sempre 41, il guanto di sfida intanto è stato lanciato. Dal lato suo, il francese ha fatto davvero il massimo, su una pista su cui il divario di velocità rispetto alle Ducati era notevole sul rettilineo.

Anzi, è riuscito ad incrementare di 4 lunghezze il margine sul diretto inseguitore Aleix Espargaro, che comunque con la sua Aprilia è riuscito a conquistare il suo quarto podio consecutivo, confermando di essere senza ombra di dubbio uno di quelli da tenere d'occhio nella corsa al titolo. E' andata decisamente peggio ad Enea Bastianini, caduto al 14° giro quando era sesto, ma sempre terzo nel Mondiale, seppur distanziato di 28 punti.

Anche se al traguardo si è piazzato quarto Johann Zarco, gli altri due eroi di giornata sono senza ombra di dubbio i piloti della Mooney VR46. Dopo essere stato in testa per ben 8 giri, Bezzecchi si è tenuto la zona podio fino al 17° passaggio, cedendo poi la quarta posizione al francese proprio all'ultimo giro. Non è stato da meno Luca Marini, che probabilmente ha disputato la sua miglior gara in MotoGP, rimanendo sempre agganciato al trenino dei migliori (anche se il miglior risultato rimane il quinto posto in Austria dello scorso anno, ma in condizioni miste).

Dopo la bellissima pole position di ieri, Fabio Di Giannantonio invece ha faticato decisamente di più in gara, ritrovandosi a chiudere solamente in 11° posizione, nella coda di Marc Marquez, che si è dovuto accontentare di un decimo posto prima di partire per gli Stati Uniti, dove si sottoporrà ad un nuovo intervento al braccio destro, che per il momento chiuderà anzitempo la sua stagione.

Nella top 10 poi c'è spazio anche per le due KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira, settimo e nono, che quest'anno al Mugello non hanno ritrovato le ottime prestazioni del 2021. Molto peggiore la domenica delle Suzuki, con Joan Mir ed Alex Rins entrambi costretti al ritiro per caduta.

Molto negativa la gara di Jack Miller, solo 15° in una domenica in cui le Ducati hanno fatto da padrone, per di più ad oltre 17" dal compagno di squadra, ma se la passano peggio a Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, entrambi fuori dalla zona punti. Così come i due collaudatori Michele Pirro e Lorenzo Savadori.