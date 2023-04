MotoGP | Bagnaia incredulo: "Stavolta non ho colpe!"

Quello che poteva essere un weekend perfetto, si è trasformato in un incubo per Pecco Bagnaia, che ha concluso nella ghiaia la sua domenica ad Austin. Il campione del mondo i carica stava dominando il Gran Premio delle Americhe, quando ha perso il controllo della sua Ducati finendo nella ghiaia e cedendo il passo ad Alex Rins, che lo insidiava dalla seconda posizione e ha poi centrato il primo successo della stagione.

Se l’errore di Termas de Rio Hondo si è concluso con un mea culpa, al termine del Gran Premio delle Americhe Bagnaia è interdetto e non sa dare una spiegazione all’accaduto. L’unica cosa di cui è certo è che non sia colpa sua: “Sono molto arrabbiato, ma non con me stesso. Sono sicuro al 100% che non sia stata colpa mia, in Argentina ho riconosciuto di essere un po’ al limite, ma oggi no”.

“Non so cosa sia successo, avrò fatto più o meno 80 o 100 giri durante tutto questo weekend. Ho spinto, ho controllato, ho capito ogni avvisaglia che mi dava l’anteriore durante il fine settimana. Poi in gara, quando ero in pieno controllo, sono caduto. Oggi è successo qualcosa, ma non per la gomma fredda o per il vento. Dobbiamo capire se sia un problema della moto, perché abbiamo la moto migliore, è quella che tutta la griglia vuole”, spiega Pecco ai microfoni della stampa.

Un incredulo Bagnaia non sa come interpretare il problema che ha causato un altro zero. Sembra quasi paradossale sentirlo, ma il campione del mondo in carica ritiene che forse una moto che non gli consenta di andare così forte può essere più gestibile: “Se cadi e non sai perché è inutile, perché in due weekend abbiamo perso 45 punti. Dobbiamo capire questo. Forse abbiamo bisogno di una moto più instabile, magari è meglio andare uno o due decimi più lenti ma capire tutto”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Bob Meyer

“Al momento è dura, perché mi sento imbattibile, sento di poter fare tutto. Oggi andavo veloce ma senza prendere troppi rischi, non stavo facendo nulla di folle. Entravo con calma alla curva 2 perché sapevo che fosse più scivolosa ma sono comunque caduto. Quindi spero davvero che il team mi aiuti in questa cosa, perché sono sicuro che le prestazioni della GP23 sono incredibili. Questa è la miglior moto che io abbia mai guidato, e se senti i piloti, chiunque vorrebbe guidare la Ducati. Non la cambierei per nulla, ma forse abbiamo bisogno di meno stabilità”, sostiene con fermezza Bagnaia, pur continuando a difendere la teoria che la Desmosedici GP23 sia la miglior moto in assoluto.

Se si guarda al resto del weekend infatti, l’andamento è più che positivo e Bagnaia aveva tutte le carte in regola per firmare la doppietta ad Austin: “Nel time attack, gestendo le gomme, abbiamo dimostrando che tutto era perfetto, l’intero weekend è stato perfetto. Quando ho deciso di spingere facevo 2’03” e quando ho aperto il gap ero costantemente sul 2’03”4 o 2’03”5. Quindi forse dovremmo perdere un po’ di stabilità, perché sinceramente in questo modo è tutto perfetto, ma se poi cadi in gara perdi i punti e noi ne abbiamo persi 45, quindi non può essere perfetto”.

“Sono solo fortunato perché i miei due contendenti non sono in pista al momento, ma questa fortuna finirà. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ma essere più concentrati su una moto che mi dia più avvisi. Oggi non avevo una fiducia eccessiva, entravo normale nelle curve, cercavo anche di non stressare le gomme”, ha concluso Bagnaia.