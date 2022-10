MotoGP | Bagnaia: "Nella Q2 sono stato poco intelligente"

Non è stato un sabato facile quello di Pecco Bagnaia a Sepang, anche se l'aiuto più grande gli è arrivato probabilmente dai suoi rivali nella corsa al titolo, che hanno a loro volta vissuto una giornata complicata, quindi inizieranno il Gran Premio della Malesia addirittura alle sue spalle.

Il leader della classifica iridata domani andrà a schierare la sua Ducati in nona posizione, ma è stata una giornata nella quale gli è successo veramente di tutto. Il meteo gli aveva dato la chance di provare a rientrare nella FP3, ma sulla sua strada ha trovato l'ostacolo di Franco Morbidelli che procedeva lento in traiettoria e gli ha rovinato il giro, finendo poi per essere penalizzato. Questo lo ha fatto innervosire e lo ha indotto all'errore, con una scivolata tra la curva 7 e la curva 8 che lo ha costretto a dover passare dalla Q1.

In qualifica, dopo aver centrato l'accesso alla Q2, ha esagerato nel giro decisivo ed è scivolato alla curva 4. Un errore che ha vanificato un potenziale da prima fila, relegandolo in terza, ma con la consapevolezza di essere messo piuttosto bene in ottica gara.

"Oggi l'unica cosa buona è stata la FP4, perché sono riuscito ad essere davvero costante con una gomma molto usata. Purtroppo ho cercato di fare di tutto per rovinare la giornata: stamattina ero troppo nervoso per quello che era successo con Morbidelli, quindi poi sono caduto. Dopo un'ora pensavo che fosse una cosa che capita, ma sono umano ed inizio a sentire la pressione, quindi a caldo mi ero agitato. Penso che sia anche normale", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"In qualifica invece non sono stato abbastanza intelligente da capire che avevo la velocità per stare in prima fila senza forzare troppo. Ero motivato perché avevo visto che avevo un buon margine al T1, quindi ho spinto all'ingresso della curva 4 ed ho perso l'anteriore. Questo è stato l'errore più grande. Qui però non siamo in Giappone, ci sono più possibilità di sorpasso e il nostro motore ci aiuterà a farlo", ha aggiunto.

Se non altro, ai suoi avversari è andata anche peggio: Aleix Espargaro è a sua volta incappato in una caduta e quindi schiererà la sua Aprilia subito dietro di lui, in decima posizione. Fabio Quartararo invece si è fratturato un dito della mano sinistra in una scivolata avvenuta in FP4 e poi non è andato oltre il 12° posto in qualifica. Dunque, sembra esserci la possibilità di provare almeno ad aggiungere qualche punto al suo vantaggio.

"Fabio si è rotto un dito nell'incidente della FP4 e devo dire che mi dispiace per lui, perché non se lo merita proprio in questo momento della stagione. Riguardo ad Aleix, mi sembra che abbia faticato fin dall'inizio del weekend. Anche lui è caduto nel tentativo di tenere la scia di Martin e forse mi avrebbe passato se avesse finito il giro. E' stata una giornata difficile per tutti e tre, ma credo che noi per la gara siamo messi bene".

Chiudere i giochi domani, anche se c'è la possibilità, non è un'ossessione però: "Proverò a fare del mio meglio. Se ci sarà la possibilità di chiudere il Mondiale domani, sarò felice di farlo. Ma per me sarebbe sbagliato pensare solo a questo. Se dovessi guadagnare qualche punto, andrebbe benissimo, perché arriverei a Valencia con un po' di pressione, ma anche con un buon margine. Domani dovrò essere intelligente".

Davanti a lui ci sono ben quattro Ducati in griglia e per la prima volta Pecco ha aperto anche alla possibilità di qualche gioco di squadra. Ma alla penultima gara sarebbe un ragionamento che ci starebbe assolutamente.

"Penso che se avranno la possibilità di vincere, ci proveranno. Ma è stato così per tutto l'anno. Magari domani potrebbe essere la giornata per vedere qualche ordine di scuderia, ma vediamo. Sarà importante stare davanti ma, come ho detto, dovremo anche essere molto intelligenti".

Tra lui ed il compagno della VR46 Riders Academy Morbidelli è già tutto chiarito, anche se non si sono ancora parlati direttamente. Delle due, Bagnaia sembra più irritato per il fatto che sono davvero tanti ora i piloti che vanno alla ricerca del suo gancio per il time attack.

"Si è solo scusato ed io gli ho risposto che questo tipo di cose possono capitare. Prima penso di aver reagito in maniera esagerata, perché ero arrabbiato, ma anche perché avevo trovato diversi piloti ad aspettarmi come in Moto3. In qualifica credo di aver avuto sette moto dietro di me. So che non ci sono regole a riguardo, ma penso che inizi ad essere un po' troppo".

Per domani le previsioni meteo non sono ancora chiare, quindi il ducatista ha preferito non esprimere preferenze tra asciutto e bagnato: "Dobbiamo farci trovare pronti in entrambe le condizioni. Non voglio dire che preferisco l'asciutto o il bagnato, penso che entrambe le condizioni possano essere buone per noi", ha concluso.