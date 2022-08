MotoGP | Bagnaia: "Ho capito il motivo degli errori di inizio anno"

Tre vittorie di fila in MotoGP non le faceva nessuno dal 2019, quando a dominare era ancora Marc Marquez. Se si restringe il campo alla Ducati, bisogna tornare addirittura al 2008 e all'era di Casey Stoner. Quello che ha fatto oggi Pecco Bagnaia al Red Bull Ring, con il terzo sigillo dopo quelli di Assen e Silverstone, rappresenta quindi una piccola pagina di storia del Motomondiale.

Un'altra domenica perfetta per il pilota della Ducati, che proprio quando è arrivato sull'orlo del precipizio, a 91 punti di distanza dalla vetta della classifica iridata, si è rialzato ed ha tirato fuori la sua versione migliore. Probabilmente in Austria, su una pista su cui la Casa di Borgo Panigale ha piazzato sette moto nelle prime 11 posizione, si sarebbe aspettato di recuperare qualcosa in più di 5 punti nei confronti del rivale Fabio Quartararo, ma non se ne può fare una colpa lui se i suoi compagni di marchio non sono stati capaci di arginare la rimonta di "El Diablo".

Resta invece un'altra gara condotta dall'inizio alla fine, usando la testa anche per gestire una scelta di gomme che non era stata esattamente quella ottimale per le condizioni con cui si è disputata la gara odierna.

"La gara è stata molto lunga, perché non mi sono trovato nella situazione giusta con la gomma davanti. Visti i tanti errori che avevo fatto in questa stagione, abbiamo deciso di rischiare meno con la scelta ed abbiamo montato la soft, perché pensavo che potesse arrivare qualche goccia di pioggia o che si abbassasse la temperatura. Abbiamo avuto un po' di problemi di bloccaggio, che forse non avremmo avuto con la dura, ma alla fine è andata bene. Immaginavo che Fabio sarebbe arrivato su, perché è stato più veloce di me per tutto il weekend", ha detto a caldo Bagnaia.

Ad un certo punto il compagno Jack Miller aveva anche provato a sorpassarlo e quella è stata un po' una "sveglia" che gli ha fatto cambiare passo, anche se la gestione delle gomme poi è stata davvero complicata fino alla fine.

"Quando mi ha passato Jack, ho capito che avrei dovuto aumentare un po' il ritmo. Ci ho provato e sapevo che la gomma posteriore media avrebbe retto fino agli ultimi cinque giri, quando poi è calata davvero tanto. Durante il weekend avevamo fatto un bel lavoro con le gomme usate, quindi sapevo che eravamo pronti in quella situazione".

"Purtroppo nelle fasi iniziali della gara non potevo spingere, perché facevo fatica con la gomma anteriore con il pieno di benzina. Poi mano a mano che è calata la benzina è andata meglio, ma negli ultimi due giri ero veramente in una situazione critica con le gomme. Però fortuna, però, è andata bene".

In molti ora lo ritengono il pilota più veloce della griglia e Pecco ha rivelato che anche gli errori della prima parte della stagione sono stati fondamentali per il processo di crescita che lo ha portato a vivere questo momento magico.

"Noi stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile e credo di aver capito il motivo dei miei tanti errori ad inizio stagione. Ci ho lavorato con la mia famiglia, con il mio team e anche con la VR46. Questo ci aiuterà sicuramente ad essere più costanti, anche se credo che ci siano ancora tantissime cose da imparare, quindi ho ancora tanta strada da fare per crescere".

Una cosa è certa: anche se oggi ha recuperato solamente cinque punti e il gap rimane di 44, di rinunciare al sogno iridato non se ne parla. "Se ho mai pensato di non poter vincere il Campionato del Mondo è stato dopo una caduta, ma è stato solo un momento. Sono molto ottimista e ho sempre creduto che possiamo lottare per il titolo. Finché avremo delle possibilità, non smetteremo mai di farlo".

Prossima tappa a Misano, dove di solito va fortissimo e dove un anno fa ha centrato una vittoria, ma ha anche dovuto fare i conti con un doloroso ritiro: "Sono felicissimo di andare a Misano, perché è la mia gara di casa. Sarà importante non fare errori come lo scorso anno, ma fare un weekend al livello degli ultimi tre. Spero di riuscire a farvi divertire".