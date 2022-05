MotoGP | Bagnaia: "Grande lavoro con le gomme medie, mi vedo davanti"

Sono poco più di 40 i millesimi che hanno separato Pecco Bagnaia dalla vetta della classifica alla conclusione della prima giornata di prove del Gran Premio d'Italia di MotoGP. Il vice-campione del mondo apre una cinquina di Ducati che insegue l'Aprilia di Aleix Espargaro, ma è molto soddisfatto del lavoro in ottica gara che è riuscito a fare oggi, nonostante l'incognita maltempo che tormenta le prossime due giornate del Mugello.

"Sono contento perché siamo riusciti a concentrarci con il lavoro sulle gomme medie. Oggi c'erano condizioni più adatte alla dura davanti, perché faceva molto caldo e la media era molto al limite. Domenica però la temperatura dovrebbe abbassarsi molto e, se la gara sarà asciutta, sicuramente questo lavoro fatto con il caldo estremo ci aiuterà molto", ha detto Bagnaia.

"Sembra che domani la pioggia possa arrivare dopo le qualifiche e questo potrebbe aiutarci. Se deve arrivare, speriamo almeno che sia già bagnato nella FP4, almeno non andremo in qualifica al buio. Domenica sarà difficile, perché farà più freddo, sarà nuvolo. Sembra che la pioggia battente debba arrivare solo sabato sera, però vedremo", ha aggiunto, commentando l'incognita climatica.

Enea Bastianini ha detto di vedere come favoriti a livello di passo sé stesso, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo e proprio Pecco. Il piemontese a questo punto non si è nascosto, condividendo l'analisi, ma dicendo di ritenere di essere quello messo meglio in assoluto.

"Oggi è abbastanza difficile fare un pronostico, perché tutti hanno provato tante gomme diverse, proprio perché domani potrebbe piovere. Noi ci siamo concentrati sul rimanere con la media sia davanti che dietro e devo dire che il passo è stato molto buono. Fabio forse è un pelino più in difficoltà rispetto all'anno scorso, ma credo che l'analisi di Enea possa essere abbastanza giusta. Io mi metto un po' più avanti solo per il fatto di essere riuscito a fare più 1'46", ma è difficile pensare di poter prendere e scappare via in gara".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'altra bella notizia è che nella top 5 ci sono ben quattro GP22, segno che la nuova Ducati ha finalmente effettuato il sorpasso sull'antenata, anche se Pecco per il momento ci mette un asterisco.

"Abbiamo lavorato tantissimo ed è anche giusto che sia così. Però in questo momento, in termini di passo, credo che Enea sia più veloce di qualche GP22 che ha davanti. Sul passo c'è ancora un po' di lavoro da fare. Io sono contento di essere riuscito a migliorare tanto, perché insieme alla squadra abbiamo fatto un gran lavoro ed oggi abbiamo fatto un altro step. La GP22 in questo momento mi sta piacendo tanto".

Oggi è toccato a lui montare la shoulder cam, una nuova telecamera che rende l'idea di quanto i piloti vadano a piegare e lo stesso Bagnaia è rimasto molto colpito dalle immagini che ne sono venute fuori.

"E' impressionante, anche se un po' mi dispiace che abbiano visto come utilizziamo l'abbassatore. In ogni caso, non ci sono segreti. La Bucine comunque è davvero impressionante, perché non mi immaginavo di essere così tanto piegato. Soprattutto il mento è molto basso e non me l'aspettavo", ha concluso.