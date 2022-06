MotoGP | Bagnaia: "Gran sollievo, avevo terrore di cadere"

Aveva bisogno di una reazione di carattere e ad Assen c'è stata. Per Pecco Bagnaia non poteva esserci modo migliore di riscattare i due zero consecutivi che con la pole position e la vittoria conquistate nel GP d'Olanda. Stavolta il pilota della Ducati non ha commesso la minima sbavatura, mettendosi davanti fin dal via, e poi ha amministrato dopo l'occasione che gli ha presentato l'errore di Fabio Quartararo, che è caduto portando fuori dalla pista anche Aleix Espargaro.

Con i due rivali più accreditati fuori dai giochi per la vittoria, ci si è messa la pioggerella arrivata nei giri conclusivi a complicargli la domenica. Il vice-campione del mondo però non ha mai perso la concentrazione ed è andato a prendersi la terza vittoria stagionale, pesantissima per il morale, ma che va a riaccendere anche un barlume di speranza iridata, con il gap da "El Diablo" che cala di nuovo a 66 lunghezze.

Che sia stata una gara molto intensa a livello mentale, però, lo ha confermato appena arrivato al parco chiuso: "E' stata molto lunga. La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano, erano ancora 24, quindi solo due mi erano già sembrati anche troppi. Sono davvero molto felice, ci voleva dopo due gare davvero molto complicate, nelle quali eravamo competitivi ma non avevamo portato a casa i risultati. Vincere qui significa che siamo davvero molto forti".

Una volta ai microfoni di Sky Sport MotoGP invece ha spiegato che, anche se con le sue dichiarazioni era sempre stato molto prudenti nei giorni scorsi, nella sua testa l'obiettivo per oggi era piuttosto chiaro: "Anche se si dice sempre che bisogna finire la gara e che qualsiasi risultato va bene, oggi bisognava vincere o almeno provare a recuperare dei punti. E' andata bene anche per altri fattori, perché Fabio non ha finito la gara. Sinceramente, però, oggi mi sono veramente divertito. E' stato speciale, è stato bello".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la tamponata di Takaaki Nakagami a Barcellona e la scivolata del Sachsenring, non era assolutamente facile ripartire in questo modo e Pecco ci ha tenuto particolarmente a sottolineare l'importanza delle persone che lo circondano, ma anche la sua fiducia nel pacchetto tecnico della Ducati, che dal ritorno in Europa ha fatto un salto di qualità importante.

"Io sono fortunato, perché ho accanto a me delle persone che mi sanno aiutare sempre: la mia ragazza, la mia famiglia e la mia squadra, tutti. Sapendo di essere veloce, perché alla fine bisogna sempre credere in sé stessi, so che quando arrivo in circuito, se lavoro nel modo giusto, ho la possibilità di lottare per la vittoria o per il podio".

"Da Jerez in avanti, abbiamo lavorato in tutti i turni per essere veloci. Purtroppo ho commesso alcuni errori io ed ho avuto alcune sfortune, ma alla fine la velocità c'è sempre stata. In questi casi è sempre un po' più facile ricominciare ed essere subito veloci".

Infine, si è lasciato andare anche ad una piccola ammissione: "Oggi avevo il terrore di scivolare, ma ho cercato di gestire tutto nel miglior modo possibile, anche quando ha cominciato a piovere, ma non è stato facile. Sicuramente andare in vacanza dopo questa gara ci dà un gran sollievo", ha concluso.