MotoGP | Bagnaia gongola: "Ho fatto il tempo con il serbatoio pieno"

Pecco Bagnaia proverà sempre ad essere prudente, ma oggi ha fatto veramente fatica a nascondere il sorriso sotto ai baffi al termine della seconda giornata dei test collettivi di MotoGP a Sepang. La Ducati Desmosedici GP24 sembra essere nata veramente nel migliore dei modi e il pacchetto sta progredendo molto rapidamente.

Il motore deliberato ieri cresce e il nuovo pacchetto aerodinamico provato per la prima volta oggi ha dato indicazioni positive. Sicuramente ci sarà ancora del lavoro da fare in termini di messa a punto, ma il cronometro sembra dare ragione agli uomini di Borgo Panigale: basta pensare che il campione del mondo in carica è sceso sotto alla pole che lui stesso ha realizzato lo scorso anno, che è anche il record ufficiale della pista, ma che il suo 1'57"469 è arrivato senza fare un time attack. Il suo bilancio a fine giornata, dunque, è stato più che positivo.

"Mi sento bene più o meno con tutto. Oggi abbiamo migliorato parecchio l'erogazione della potenza e questo mi rende molto felice. Credo che la nuova carena abbia un grande potenziale, ma dobbiamo lavorare ancora un po' sul setting per migliorare il feeling. Anche lo scarico mi sembra buono, ma ho bisogno di fare un'altra prova 'back to back' per confermarlo. In generale quindi è stata una buona giornata", ha detto Bagnaia.

"Un anno fa nel secondo giorno ero preoccupato della situazione, perché la moto non lavorava perfettamente. Oggi invece sono impressionato dal mio tempo, considerando che il mio 1'57"4 è arrivato con il serbatoio pieno. E' un qualcosa di incredibile. Siamo in una situazione migliore rispetto al 2023, ma ci manca ancora qualcosa, quindi dobbiamo lavorare", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato di parlare più nel dettaglio della nuova carena, ha proseguito: "E' diversa rispetto a quella dell'anno scorso. C'è più downforce sul rettilineo, quindi c'è meno impennamento, ma se entri in curva con i freni tirati è un po' più 'dura'. Però credo che lavorando con il set-up si possa rendere più semplice, sfruttando poi il vantaggio di avere meno wheelie".

Il piemontese inizia a prendere le misure anche alle forcelle più lunghe: "Ho continuato a lavorare con quelle più lunghe. Ieri non è stato semplice, perché mi ci è voluto qualche giro per trovare il feeling, ma oggi abbiamo fatto un piccolo cambiamento nel set-up e mi sono trovato meglio. Questa soluzione permette di frenare più forte, quindi mi piace. Bisogna metterci più forza, ma si può frenare più forte".

Oggi hanno brillato tutte le GP24 e il miglior tempo lo ha fatto il suo compagno Enea Bastianini: "Non sono sorpreso, perché noi eravamo concentrati sul lavoro, mentre lui ha fatto un time attack verso fine giornata. Sono contento per lui, perché 1'57"1 è veramente un bel tempo. Se domani non pioverà sono curioso di vedere cosa verrà fuori dai miei due time attack. Ma se le condizioni saranno buone credo che vedremo diversi 1'56"".

Uno che sta sorprendendo, e non poco, è il rookie Pedro Acosta, che oggi ha chiuso ottavo, subito a ridosso dei migliori: "Non l'ho ancora visto in pista, ma credo che stia facendo un ottimo lavoro, anche se in un test è sempre molto difficile capire perfettamente le cose. Mi ricordo che nel 2019 avevo finito secondo nei test, ma poi non ero pronto per la prima gara. Forse in questo caso è diverso, perché guardando i tempi mi sembra abbastanza costante: gli manca qualche decimo, ma è uno dei più forti. Però credo che non sia giusto mettergli troppa pressione, perché è molto giovane e deve godersi questo momento. E' solo la sua stagione da rookie, ma sarà sicuramente competitivo", ha concluso.