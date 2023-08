MotoGP | Bagnaia: "Già nel warm-up lap ho capito che qualcosa non andava"

Nella prima parte della stagione 2023, Pecco Bagnaia è stato probabilmente il pilota che si è adattato meglio alla novità del format della MotoGP: la gara Sprint. In ben sette occasioni è salito sul podio, tre delle quali sul gradino più alto, e quando gli è andata proprio male si è piazzato sesto in Argentina.

La pausa estiva non sembra aver portato bene al pilota della Ducati in questo senso, perché alla ripresa, a Silverstone, è arrivato il suo primo zero nella gara breve del sabato. E non per una caduta, ma proprio perché il leader della classifica iridata non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori con la pista umida, che però andava asciugando.

Dopo essere scattato male dalla seconda fila, infatti, ha via via perso posizioni, fino a precipitare al 14° posto finale, con una Desmosedici GP che era diventata improvvisamente inguidabile, senza avere per il momento una spiegazione del perché. I tecnici della Casa di Borgo Panigale però ci stanno già lavorando, perché è fondamentale riuscire ad avere una risposta in vista della gara lunga di domani.

"Il team sta già lavorando, cercando di capire con i dati cosa sia successo. Stamattina sul bagnato ero secondo nella FP2 e nelle qualifiche ero in lotta per la pole position, ma già nel warm-up lap prima della Sprint ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché alla prima frenata un po' più forte sono andato lungo. Non riuscivo a fermarmi ed ero in difficoltà, perché frenavo veramente poco", ha detto Bagnaia, che essendo ancora leader iridato con 27 punti di margine su Marco Bezzecchi ha partecipato alla conferenza stampa.

"E' stato piuttosto difficile fare qualunque cosa: c'erano piloti che mi superavano da tutte le parti, all'interno e all'esterno, ma io ero al limite pur essendo così lento. E' stata dura, ma sappiamo qual è il nostro livello e che il 14° posto non è la nostra posizione ed il nostro obiettivo, quindi lavoreremo per domani. Poi mi fa stare un pochino meglio sapere che non è per un mio demerito, ma perché è successo qualcosa di anomalo", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto se nella sua testa avesse un'ipotesi più chiara per queste difficoltà, ha proseguito: "Sinceramente non lo so, dobbiamo comprenderlo meglio, ma sono sicuro quasi al 100% che il problema non derivasse dal mio assetto. Magari però potrebbe essere legato alla caduta nelle qualifiche. Fortunatamente, abbiamo tempo per capire e per risolvere la situazione in vista di domani".

Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, l'aspetto positivo è che si trattava di una Sprint, quindi i punti persi sui diretti rivali sono stati relativamente pochi: "Assolutamente sì, perché alla fine sono 9 punti persi su Bezzecchi e 4 su Martin. Non è poco, sono sempre punti importanti e dobbiamo considerare che abbiamo già perso punti in tre gare lunghe nella prima parte della stagione, quindi cose così non devono succedere".

Domani la gara lunga dovrebbe disputarsi sull'asciutto, perché le previsioni meteo allontanano la perturbazione da Silverstone. Una cosa che dovrebbe sollevare il campione del mondo, che comunque ritiene di poter essere competitivo anche sul bagnato una volta individuato e risolto il problema.

"Ieri onestamente mi sono sentito abbastanza bene e penso di essere stato abbastanza competitivo. Qui è più difficile fare la differenza, perché bisogna tenere tanto in considerazione il consumo della gomma posteriore. Dunque, non bisogna spingere troppo e non bisogna farlo nei momenti sbagliati. Io penso che abbiamo il pacchetto e le prestazioni per stare davanti a lottare in entrambi i casi. Che sia una gara asciutta o bagnata, credo che potremo lottare per le prime posizioni", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images