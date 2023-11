MotoGP | Bagnaia: "Fondamentale tornare forti in qualifica a Sepang"

Il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in pista in Malesia per affrontare il primo appuntamento dell’ultima tripla trasferta della stagione 2023. Dopo Sepang resteranno infatti solo altri due Gran Premi: il GP del Qatar e il GP della Comunità Valenciana, in programma nei due fine settimana successivi.

Lo scorso anno a Sepang Francesco Bagnaia era stato protagonista di una grande prestazione, ottenendo una vittoria che gli aveva poi garantito un ampio margine su Quartararo per il GP successivo a Valencia, in cui il pilota piemontese si era poi laureato campione del mondo. Anche quest’anno Bagnaia arriva in Malesia da leader del Mondiale, con 13 punti di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martin (Pramac Racing Team).

"Sono molto contento di tornare a correre a Sepang! È una delle mie piste preferite dove in passato ho ottenuto risultati importanti. Nell’ultimo GP della Thailandia, soprattutto in gara domenica, siamo riusciti a ritrovare la velocità e le giuste sensazioni che mi permettono di essere competitivo e che sono fiducioso di ritrovare subito anche qui. Sarà fondamentale infatti tornare ad essere forti anche in qualifica per poter partire davanti in gara. Il meteo sarà come sempre un’incognita, ma non mi preoccupa", ha detto Bagnaia.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Nel 2022 anche Enea Bastianini era stato tra i grandi protagonisti del GP della Malesia. Insieme all’attuale compagno di squadra, il pilota di Rimini aveva infatti dato vita ad un duello serrato per la vittoria. Enea, reduce da un fine settimana difficile in Tailandia, spera quindi di potersi riscattare a Sepang, su un tracciato che lo ha sempre visto essere competitivo in passato.

"Il fine settimana in Tailandia è stato molto difficile, ma la gara di domenica ci ha aiutato a raccogliere altre informazioni importanti che spero mi possano aiutare a fare un altro passo avanti rispetto alle ultime gare. Sepang è una pista dove sono stato molto competitivo in passato e spero di poter essere veloce anche quest’anno. Speriamo il meteo non sia troppo instabile e ci permetta di sfruttare bene tutti i turni per arrivare in gara ben preparati", ha aggiunto Bastianini.

Oltre ai due piloti del Ducati Lenovo Team, sul Sepang International Circuit scenderà in pista anche Alvaro Bautista che, dopo essersi riconfermato Campione del Mondo Superbike due settimane fa a Portimão, prenderà parte al GP come wildcard per l’Aruba.it Racing team.