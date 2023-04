MotoGP | Bagnaia: "Focus sul weekend, non penso a caduta di Termas"

Durante questo fine settimana la MotoGP si trasferirà ad Austin, negli Stati Uniti, per la seconda tappa dall’altra parte del mondo del mondiale 2023. Dopo il deludente zero in terra argentina accanto al numero di punti conquistati in gara, Francesco Bagnaia è in cerca di riscatto.

Sul bagnato l’italiano stava amministrando alle spalle di un Marco Bezzecchi in fuga solitaria, ma a nove giri dalla fine ha perso l'anteriore della sua Ducati alla penultima curva nel tentativo di staccare definitivamente Alex Marquez. La caduta a poche tornate dal termine ha pesato sull’umore, soprattutto perché Bagnaia ha fatto fatica a spiegare le motivazioni di una scivolata giunta in un momento secondo cui non stava spingendo e non stava prendendo rischi.

Interpellato su quel weekend, Bagnaia ha spiegato di non volerci dare particolare importanza, sottolineando di volersi concentrare solamente su questo weekend in terra statunitense per tornare subito al successo.

“Ho imparato che la pista bagnata è più scivolosa”, ha detto Bagnaia scherzando.

“Ho cercato una risposta con il mio team sul perché dell’incidente. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, penso a questo fine settimana, quanto successo a Termas fa già parte del passato e sono concentrato su questo weekend. Non è ancora il momento per pensare al campionato, quindi va bene prendersi ancora dei rischi”.

“In quel momento non stavo pesando di rimanere tranquillo o di aspettare qualcosa, stavo pensando solo di aprire il gap su Alex Marquez che era dietro di me ma senza prendere rischi, infatti non stavo facendo nulla di diverso anche se sono caduto. Ora andiamo avanti e il weekend di Austin è uno dei miei preferiti, amo correre qui ad Austin e amo questo Paese”, ha aggiunto il pilota della Ducati.

La caduta di Bagnaia in Argentina

Per dimenticare il difficile weekend di Termas, “Pecco” proverà a rifarsi e a riprendere la prima posizione nel Mondiale, magari facendo meglio del terzo posto ottenuto nel 2021, che è attualmente il suo miglior risultato della carriera sul tracciato texano. L’anno scorso, nella lunga cavalcata che lo avrebbe poi portato a vincere il titolo, Bagnaia infatti non andò oltre il quinto posto, concludendo anche alle spalle dell’allora compagno di squadra Jack Miller.

Analizzando i punti di forza della moto ad Austin, Bagnaia ha puntato sull’agilità della Desmosedici nei primi due settori, quelli in cui conta maggiormente l’agilità: “Penso nei primi due settori saremo competitivi perché la moto è agile, ma vedremo. L’anno scorso abbiamo fatto un po’ di fatica in gara nel seguire altri piloti ed è qualcosa che dobbiamo migliorare”.

I primi due appuntamenti del campionato sono stati vinti da due piloti Ducati che, tra l’altro, figurano anche tra le fila dell’Accademia di Valentino Rossi. Si tratta di un momento d’oro per la VR46: “Per me è fantastico vedere piloti provenienti dall’Academy, in quello che posso considerare il miglior momento per l’Academy, che hanno vinto le prime due gare del campionato, con Luca [Marini] a podio, Franco [Morbidelli] quarto. È un momento fantastico per l’Academy, stiamo crescendo molto e quest’anno penso che abbiamo fatto un grande salto in avanti in termini di continuità e prestazioni”, ha spiegato Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la vittoria in Argentina, in molti hanno aggiunto il nome di Marco Bezzecchi alla lista di pretendenti per il titolo mondiale, anche se il pilota del team ufficiale ha voluto invitare alla calma perché si tratta solamente del terzo weekend in quella che sarà la stagione più lunga di sempre. Ciononostante, Bagnaia non ha dubbi sul fatto che il connazionale continuerà a essere competitivo nel corso del campionato.

“Dal mio punto di vista sapevamo della velocità di Marco [Bezzecchi], ma penso che sia ancora presto per mettere dei nomi sulla lista dei pretendenti al titolo, perché siamo solamente alla terza gara del campionato, vale anche per me. Abbiamo tantissime gare ancora. Sicuramente Marco sarà competitivo nel corso della stagione, se dovessi scegliere un rivale sarebbe qualcuno dell’Academy”.

Bagnaia ha poi concesso una battuta sul nuovo format del weekend, con l’aggiunta della sprint al sabato pomeriggio, a suo parere un’aggiunta positiva: “Sabato è la giornata più complicata del weekend perché abbiamo tante cose da fare, tra qualifiche, sprint race, interviste con i media ed eventi, ma ci abitueremo. Mi piace”, ha spiegato il pilota della Ducati.