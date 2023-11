MotoGP | Bagnaia: "Era importante lottare con Martin e batterlo"

Il weekend di Sepang si è concluso con due terzi posti per Pecco Bagnaia, ma il suo umore era molto diverso dopo la Sprint e dopo la gara lunga. Ieri aveva dovuto fare i conti con un comportamente anomalo della gomma anteriore e aveva perso ritmo alla distanza dopo aver comandato per i primi 5 giri.

Oggi invece ha ritrovato il feeling con la sua Ducati e si è arreso semplicemente perché il suo compagno Enea Bastianini ed Alex Marquez ne avevano più di lui. Inoltre non era il caso di prendersi troppi rischi, visto che era uscito vincitore nel duello corpo a copro che gli interessava di più, quello con il rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, alla fine quarto.

In questo modo ha riportato a 14 lunghezze il margine nei confronti del madrileno del Prima Pramac Racing, una in più rispetto a quelle che aveva al suo arrivo in Malesia. Ma ora i punti in palio sono solo 74, quindi teoricamente l'aritmetica gli concederebbe una prima chance di chiudere i conti già la settimana prossima in Qatar. Se dovesse lasciare Lusail con 37 di margine, infatti, avrebbe la certezza del titolo. Per il momento però il leader iridato preferisce guardare all'attualità piuttosto che avanti.

"E' stata una bella gara. Dura, ma bella. Sapevamo che Alex avrebbe avuto questo passo, ma Enea ha fatto qualcosa di straordinario. Se guardiamo dove è partito in questo weekend e dove è arrivato, è incredibile: sono riusciti a trovare una bella quadra in una pista a lui congeniale. Penso che nessuno se lo meritasse più di lui oggi, anche per tutto quello che sta succedendo", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP, facendo riferimento alle voci legate ad un possibile scambio tra il suo compagno di box e Martin nel 2024.

"Io sono molto contento per quanto mi riguarda. Sono partito abbastanza bene, ma alla prima curva c'è stato subito un corpo a corpo con Martin. Secondo me abbiamo perso un po' di tempo nei primi giri, prendendo un po' di gap dai primi due. Non credo che sarei riuscito a vincere oggi, ma se fossi stato vicino avrebbe potuto cambiare le cose negli ultimi giri, perché sono arrivato un po' più fresco degli altri due. Però bisogna essere contenti perché abbiamo fatto un bel lavoro arrivando davanti a Martin oggi ed in qualifica. Poi andiamo via con un punticino in più rispetto a quando siamo arrivati qui", ha aggiunto.

Alla distanza ha dimostrato di avere un passo decisamente migliore di Martin, che è arrivato sul traguardo staccato di quasi 7" da lui, ma il piemontese ci ha tenuto a sottolineare l'importanza del duello corpo a corpo vinto con il madrileno, soprattutto a livello mentale.

"Fare certe manovre in certi momenti è fondamentale, soprattutto sui piloti con cui ti stai giocando il Mondiale. Oggi era importantissimo non lasciare Martin davanti, anche se credo che in ogni caso avrei avuto un passo migliore, perché dopo 2 o 3 giri da quel duello ho iniziato ad allungare. Comunque sarei arrivato davanti, ma era importante a livello mentale riuscire a fare una lotta così, quindi sono molto contento, perché era un po' che non riuscivo a batterlo. Questo weekend è stato diverso rispetto agli ultimi: partire davanti, avere il passo e batterlo perché siamo stati più veloci è molto importante. Purtroppo ieri abbiamo perso un po' di punti in una situazione un po' sfortunata, ma sono molto contento del weekend in generale".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fortunatamente, oggi sono spariti i problemi all'anteriore che lo hanno tormentato ieri, anche se non era ancora al 100% dal punto di vista del setting. "Oggi ne avevo abbastanza di più. Purtroppo non abbiamo dovuto fare niente per mettere a posto quello che è successo ieri, perché avevo iniziato ad avere delle grandi vibrazioni che mi hanno rallentato molto. Oggi avevo un feeling strano in frenata, soprattutto da dritto: c'era tantissimo locking, dovuto forse alla temperatura, ma è stato importantissimo riuscire a non riavere il problema di ieri, altrimenti sarebbe stata di nuovo dura. Siamo stati sfortunati a non poter essere così ieri".

In queste condizioni, sarebbe stato semplice commettere un errore, quindi Pecco ha spiegato quanto sia complicata questa fase decisiva della stagione, nella quale è fondamentale essere veloci, ma cercato di stare il più lontano possibile dai guai.

"Dopo i primi dieci giri ho cercato di essere il più tranquillo possibile, soprattutto in ingresso di curva, perché mi si muoveva veramente tanto l'anteriore. Fortunatamente la nostra moto ci aiuta abbastanza a girare con il posteriore, però ero un po' al limite ed è una situazione in cui è veramente un attimo commettere un errore. Lo abbiamo visto diverse volte, perché io ne ho commessi veramente tanti. Questa però è la parte della stagione in cui bisogna stare veramente attenti, perché abbiamo solo 14 punti di margine. Diciamo che è uno stare attenti spingendo, quindi è una situazione complicata".

Infine, ha dedicato un bel pensiero proprio al vicino di box. "Io penso che Enea si meriti più di tutti questa vittoria, perché la sua è stata una stagione difficilissima. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Dopo un anno in cui aveva vinto quattro gare ed era sempre sul podio, è passato al team ufficiale ed ha iniziato la stagione facendosi male e saltando diverse gare. Quando è tornato, ha cercato di prendere la fiducia con la moto, ma è ricaduto e si è fatto di nuovo male".

"Non è sicuramente facile, ma secondo me Enea ha reagito molto bene. Ci siamo aiutati nella FP2 di ieri mattina ed è stato molto importante per entrambi. Lui ha fatto uno step grande e alla fine è stato molto più veloce di me. Ha vinto dimostrando una velocità incredibile, quindi è stato davvero bravo", ha concluso.