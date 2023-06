MotoGP | Bagnaia è “Nuvola Rossa” nel nuovo film Disney “Elemental”

“Una nuvola rossa avvolge il mondo”, gridava con emozione Guido Meda lo scorso novembre, quando Pecco Bagnaia ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Valencia diventando campione del mondo della MotoGP. Ora quella nuvola rossa vola sul grande schermo, dal 21 giugno nelle sale cinematografiche sarà disponibile “Elemental”, il nuovo film d’animazione prodotto da Disney-Pixar, in cui compare proprio Pecco con un cameo.

Bagnaia si è cimentato nel doppiaggio, interpretando se stesso con un cameo di un personaggio che rappresenta un elemento d’aria, chiamato proprio “Nuvola Rossa” nella versione italiana per omaggiare il campione del mondo in carica. L’elemento d’aria è solo uno dei quattro rappresentati in “Elemental”, il lungometraggio ambientato a Element City, un luogo abitato dai 4 elementi essenziali: fuoco, acqua, terra e aria. La protagonista è Ember, una donna forte e brillante che fa amicizia con Wade, un ragazzo ipersensibile e spiritoro. Il legame tra i due finisce per far crollare le certezze del mondo in cui vivono, buttando giù diversi punti di riferimento.

Pecco Bagnaia Photo by: Francesco Bagnaia

Il film d’animazione è diretto da Peter Sohn (“Il viaggio di Arlo” e per il corto “Parzialmente Nuvoloso”) e prodotto da Denise Ream, che ha lavorato anche su “Il viaggio di Arlo” e su “Cars 2”. Proprio quest’ultimo è uno dei lungometraggi Disney che ha raccolto più camei dal mondo del motorsport: nel primo film, Michael Schumacher doppia la Ferrari F430, che compare alla fine e che il sette volte iridato ha doppiato in ogni versione uscita. Il carrello elevatore, Guido, è invece doppiato da Alex Zanardi nella versione italiana e Ivan Capelli ha dato la voce a uno dei cronisti del film, sempre nella versione italiana.

Ecco anche Lewis Hamilton pronto a prestare la propria voce a una McLaren MP4-12C, presente in “Cars 2”. Il sette volte campione del mondo ha doppiato sia la versione originale che quella italiana. In “Cars 3” ha inoltre doppiato il computer di bordo e assistente digitale, che nella versione tedesca ha la voce di Sebastian Vettel e in quella spagnola ha la voce di Fernando Alonso. I due attuali portacolori Ferrari non sono stati da meno: Charles Leclerc ha infatti avuto un cameo nella versione italiana di “Lightyear – la vera storia di Buzz”, mentre Carlos Sainz ha prestato la sua voce per la versione spagnola.