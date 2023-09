MotoGP | Bagnaia: "Domani è importante non perdere ancora punti"

Tra l'incidente di Barcellona e gli acciacchi che ha generato, Pecco Bagnaia manca l'appuntamento con la vittoria dal Gran Premio d'Austria. Sulla griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna aveva 66 punti di margine su Jorge Martin, ma ora questo gap si è dimezzato, con il portacolori del Prima Pramac Racing che si è imposto nella Sprint del Buddh International Circuit, conquistando il suo terzo sigillo consecutivo dopo la doppietta di Misano.

Proprio come in Romagna, però, il campione del mondo è riuscito a limitare i danni anche in India, piazzandosi proprio alle spalle del madrileno, nonostante il feeling con la sua Desmosedici GP non sia esattamente quello ottimale, soprattutto in staccata. Un aspetto che solitamente è il suo punto di forza, ma che in questo momento sembra favorire gli altri ducatisti.

Con grande onestà, nelle interviste di rito il piemontese ha anche ammesso che probabilmente sarebbe stata dura anche piazzarsi secondo se Marco Bezzecchi non fosse stato coinvolto in un contatto con Luca Marini al via, perché poi il passo del pilota della Mooney VR46 è stato impressionante nella rimonta che lo ha portato al quinto posto finale.

"Sicuramente il secondo posto è il miglior risultato a cui potevamo ambire oggi. Ieri avrei detto che avremmo fatto fatica, perché ci manca stabilità in frenata, la moto è veramente molto nervosa. Non risco a fare in modo che il mio punto forte sia il mio punto forte. In questo momento penso che Martin stia frenando più forte, perché oggi ha fatto tutta la differenza lì", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Abbiamo già fatto un passo avanti stamattina e dobbiamo continuare in questa direzione, ma dobbiamo essere contenti di essere riusciti a trovare una quadra per finire almeno secondi. Siamo stati un po' fortunati, perché Bezzecchi ha avuto un contatto alla prima curva e ha perso terreno, altrimenti avremmo finito terzi. Però sono contento, ora dobbiamo continuare con calma e spensieratezza come sempre", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oggi la Sprint è stata disputata con la gomma soft al posteriore, ma domani si dovrebbe andare in direzione della media, che solitamente è una gomma più adatta alle caratteristiche di Pecco. Anche se la scelta al momento non è ancora scontata.

"E' chiaro che Martin e Bezzecchi abbiano un potenziale maggiore al momento. Riescono ad essere più competitivi, soprattutto riescono a fare la differenza in frenata in certe parti della pista. Stamattina abbiamo fatto un buon lavoro con la media, che dovrebbe essere la gomma della gara. Sicuramente ha meno grip della soft, ma è più costante. Ovviamente se Martin e Bezzecchi dovessero decidere di andare con la soft, sarebbe azzardato andare con la media. Però mai dire mai, io sono abbastanza convinto che per domani risolveremo i problemi che stiamo avendo".

Anche se il vantaggio su Martin si sta assottigliando sempre di più, il ducatista per il momento non sembra perdere la calma che lo ha sempre contraddistinto.

"Una cosa che a noi ci aiuta molto è che siamo molto tranquilli nel lavoro, e bene o male riusciamo sempre a trovare una quadra. Sicuramente avere tante gare così in successione ti impone di dover trovare un set-up di base che funzioni bene. E' vero che il tempo a disposizione è sempre lo stesso, ma bisogna trovarsi bene con la moto, altrimenti la fatica raddoppia. Ora andiamo su piste che a me piacciono molto, ma intanto pensiamo a domani, che sarà importante non perdere ancora punti, perché è da Barcellona che succede. Ma sappiamo qual è il nostro valore", ha concluso.