MotoGP | Bagnaia: "Devo provare ad uscire dagli schemi come Rodman"

Domani scatterà quinto, ma Pecco Bagnaia non avrebbe potuto chiedere molto di più alle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Complice la penalità rimediata ieri per aver ostacolato Alex Marquez in FP1 (un arretramento di tre posizioni), il pilota della Ducati sapeva che il massimo a cui poteva ambire era il quarto posto in griglia e non c'è andato troppo distante, perché ha mancato la pole per appena pochi millesimi a favore del compagno di squadra Jack Miller.

Un risultato che potremmo quasi considerare una mezza impresa, visto che le qualifiche si sono disputate con un'insidiosa pioggerella che cadeva sul tracciato di Misano, condizioni nelle quali l'australiano sguazza letteralmente. Anche il vice-campione del mondo però è stato veramente bravo a riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo.

"La qualifica oggi è stata veramente dura, perché le condizioni non erano delle migliori. Sono partito con le rain per essere sicuro di avere un tempo, poi quando ho messo le slick, c'era grip, ma tendeva sempre un po' a scivolare. Un minimo l'acqua rimaneva sul fondo, quindi all'inizio non era proprio facile a livello di grip", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"Alla fine mi sono detto 'o la va o la spacca' e ho fatto il curvone come se la pista fosse completamente a posto. La moto ha fatto dei rumori un po' strani, ma alla fine sono riuscito a portare a casa il giro e ad essere secondo, che sarà una quinta posizione in griglia domani, e bene o male era l'obiettivo oggi", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto di approfondire il tema dei "rumori" della sua Desmosedici GP, ha aggiunto: "Non era molto contenta in quel frangente, ma penso che fosse l'unico modo per provare a stare davanti, perché faccio più fatica nel T4, quindi ho dovuto spremete tutto nel terzo settore".

Anche se ha raggiunto il suo target, non si aspetta una gara per niente facile domani, anche perché le previsioni meteo restano abbastanza instabili al momento. "La gara sarà molto difficile perché tutte le Ducati sono molto veloci: noi dovremo fare una gran partenza e provare a metterci davanti più in fretta possibile. Poi vedremo cosa succederà".

Il leader iridato Fabio Quartararo non ha vissuto una qualifica semplice, perché ha chiuso solamente ottavo. Dunque, nonostante la penalità, si troverà in una posizione di vantaggio e con ben sei Ducati davanti al rivale della Yamaha. Pecco però si aspetta "El Diablo" tra i protagonisti domani e per ora non pensa che sarà facile ridurre il gap di 44 punti.

"Anche l'anno scorso partiva molto indietro, ma ha recuperato lo stesso. Non penso che sarà un problema per lui, dal momento che qua è molto veloce. Anche io però penso che avrò la mia bella gatta da pelare domani".

Durante la conferenza è nata anche una piccola polemica legata alla sua scelta di dedicare il casco speciale a Dennis Rodman, viste alcune scelte particolari che l'ex giocatore dell'NBA ha fatto fuori dal campo. Bagnaia però ha chiarito che la sua ammirazione si limita a ciò che ha rappresentato come sportivo ed alla sua capacità di andare fuori dagli schemi in campo.

"Io ho scelto questo casco perché Rodman mi piaceva molto a livello sportivo. Faceva la differenza e in certe situazioni se ne sbatteva un po'. Ed è quello che devo provare a fare in questa fase di campionato, provare ad uscire dagli schemi. A lui non interessava fare punti, prendeva rimbalzi e difendeva. L'ho scelto per questo motivo, poi cosa faccia lui fuori dal campo non me ne frega assolutamente niente. Ognuno è libero di fare la propria vita ed è quello che i giornalisti dovrebbero capire in certe situazioni", ha concluso.