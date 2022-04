MotoGP | Bagnaia: "Ci stiamo avvicinando, ma forse troppo piano"

Il quinto posto è lo stesso risultato di domenica scorsa in Argentina. Le sensazioni alla bandiera a scacchi di Austin però sono state decisamente diverse per Pecco Bagnaia. Se a Termas de Rio Hondo era reduce da una grande rimonta che gli aveva fatto ritrovare il sorriso e la speranza di poter tornare a lottare per qualcosa di importante, in Texas invece è una mezza delusione.

Il pilota della Ducati aveva conquistato la prima fila per la prima volta in questa stagione, inoltre il suo passo gara sembrava davvero interessante. Anche se non lo diceva troppo forte, sotto sotto nutriva l'obiettivo di salire almeno sul podio, o magari di fare anche qualcosa in più.

Il Gran Premio delle Americhe però è andato diversamente e, pur essendo rimasto sempre nel gruppetto di testa, non è mai riuscito a lottare realmente per la top 3, ma soprattutto a copiare il ritmo del vincitore Enea Bastianini, che per la seconda volta quest'anno ha portato al successo la vecchia GP21.

"Sicuramente il nostro obiettivo ad inizio stagione non era di essere quinti. Però sappiamo anche che c'è del lavoro da fare. Oggi ho fatto il massimo e purtroppo più di così non sono riuscito a fare. Il mio obiettivo era di finire nella top 5, quindi lo abbiamo raggiunto. Però mi aspettavo di poter essere più costante con i tempi, soprattutto alla fine della gara, ma gli altri sono stati più veloci", ha detto Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il vice-campione del mondo ha sottolineato la bella prova delle altre Ducati, dicendosi convinto che anche lui si sta avvicinando al livello che vorrebbe avere, anche se forse ci sta volendo più tempo del previsto.

"Enea è stato fortissimo e nessuno lo mette in dubbio. Jack è stato molto bravo a riuscire a salire sul podio con la specifica uguale alla mia. Penso che anche Marquez ci sarebbe stato davanti se non avesse sbagliato la partenza. Ci stiamo avvicinando piano piano, forse un po' troppo piano, ma weekend come questo e come quello dell'Argentina ci aiuteranno ad avvicinarci sempre di più".

All'inizio dava la sensazione di amministrare soprattutto le gomme, ma non è bastato per essere più veloce nella parte decisiva della corsa: "Era la mia strategia, perché sapevo che il consumo della gomma sarebbe stato abbastanza importante per noi. Ho cercato di essere conservativo, ma quando poi ho provato a rifarmi sotto ai primi, mi sono reso conto che gli altri erano un pizzico più veloci di me. Come ho già detto, il quinto posto oggi era il massimo".

Ora si va a Portimao, su una pista su cui lo scorso anno ha ottenuto una vittoria ed un secondo posto, ma ci arriverà già con 38 punti di ritardo nel Mondiale: "Sarà un a buona occasione per fare una comparazione, perché l'anno scorso ci abbiamo corso due volte e siamo stati molto competitivi. Ho vinto quando ci siamo tornati alla fine dell'anno e il mio passo era molto competitivo, quindi ci servirà per capire a che punto siamo. Sicuramente non sono contento di queste posizioni, ma so di aver dato il massimo. Ora dobbiamo capire perché non ho potuto fare meglio del quinto posto, ma non sono arrabbiato come in Qatar o a Mandalika".