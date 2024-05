MotoGP | Bagnaia: "Cadere per le condizioni della pista fa girare i c..."

Un’occasione sprecata. Ancora. Pecco Bagnaia è scuro in volto al termine della Sprint, conclusa a nove curve dal traguardo nella ghiaia. A Barcellona partiva dalla seconda casella e ha dominato con un buon margine sugli inseguitori, ma non bisogna mai dare nulla per scontato fino a quando sventola la bandiera a scacchi. La sorpresa è sempre dietro l’angolo e nella clamorosa ha lasciato sull’asfalto anche 12 punti preziosi in campionato.

“Sono incazzato nero, è normale”, ha spiegato il campione del mondo in carica provando a dare una spiegazione alla caduta. Se da fuori può sembrare un errore del pilota, Bagnaia si difende sostenendo di essere ancora più arrabbiato per il fatto di non avere alcuna colpa. “Quando cadi e c’è un motivo valido è più facile. Quando cadi perché il problema sono le condizioni dell’asfalto ti fa incazzare. Avevo gestito tutto perfettamente e cadere all’ultimo giro, a nove curve dalla fine, ti fa girare i coglioni. Soprattutto perché ero entrato più piano e con lo stesso freno. Non c’è un motivo valido, ma evidentemente basta questo”.

Non solo Pecco, diversi piloti sono finiti a terra nella Sprint di Barcellona, in particolare Raul Fernandez, anche lui caduto quando era in testa. Acosta ha rischiato e anche Binder è scivolato quando dominava. Una casualità? “Anche Binder, quando si è steso, mi è sembrato normale. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile, ma l’avevo controllata. Non so con chi prendermela. Quando cadi, al 90% la colpa è del pilota. Mi prendo le mie responsabilità dicendo che forse avrei dovuto farla forte come il giro prima. Però ho mantenuto più margine e mi sono steso”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Un caso? Non lo so, ma oggi è stato strano. Chi era davanti è caduto. Anche Acosta, quando l’ho passato alla Curva 10 gli si era chiuso il davanti. Oggi nelle curve a sinistra in generale si era al limite. Domani sarà ancora peggio, perché farà ancora più caldo. Ma non so se ci sia un motivo per cui se sei davanti c’è rischio di cadere”, riflette Bagnaia.

Il pilota Ducati non è sicuro sull’ipotesi del cadere quando si è in testa, ma su un aspetto non ha dubbi. Secondo lui un grande problema di questa pista è l’asfalto: “Quel che è certo è che questa pista è un disastro, andrebbe riasfaltata assolutamente. Ma quando spingi in Safety Commission ti dicono di no e quindi sarà uguale per i prossimi anni. Speriamo che facciano qualcosa, perché secondo me non è bello vedere così tante cadute in tutte le categorie con così tanta costanza, quindi secondo me dovrebbero pensarci bene”.

Il campione del mondo in carica scivola non solo in gara, ma anche in campionato. Con il nuovo zero di oggi arretra in quarta posizione nella generale, a 44 punti dal leader Jorge Martin: “Questo zero influisce poco o niente sulla gara di domani. Ma sul campionato influisce molto. Sono 12 punti buttati nel cesso. A Jerez eravamo velocissimi, da podio, a Le Mans eravamo velocissimi, da podio. Qui era vinta. Quindi in termini di campionato influisce tanto. Ho visto la classifica e prima di questa gara io nelle Sprint ho fatto 14 punti e Martin 50. Nella gara della domenica io ne ho fatti 77 e lui 79. Quindi sta influendo molto, troppo”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia scatterà dalla seconda posizione della griglia anche nella gara di domani, ma avrebbe potuto essere una pole position se una bandiera gialla non avesse costretto la Direzione Gara a togliergli il giro record. Anche qui però Pecco ha dei dubbi per la controversia del giro di Raul Fernandez, prima tolto e poi ridato: “Tardozzi è andato a vedere perché voleva capire l’accaduto. Io la bandiera gialla non l’ho assolutamente vista. Ci è stato fatto vedere solo un fermo immagine, nemmeno il video. Ero piegato a sinistra con la bandiera gialla dietro a destra, ancora peggio di Portimao. Fortunatamente avevo fatto il giro prima molto veloce. Però diciamo che ero insieme a Raul Fernandez… È strano. Diciamo che alla fine è uguale perché sono comunque secondo, ma ci vorrebbe un po’ più di costanza in certe cose”.