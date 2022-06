MotoGP | Bagnaia: "Aprilia difficile da battere, ma ci proveremo"

La prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna si è conclusa con il quarto tempo per Pecco Bagnaia, ma le prestazioni odierne hanno un valore molto relativo stando a quanto hanno detto la maggioranza dei piloti a fine giornata. Il focus per tutti oggi si è concentrato sulla gestione delle gomme, che rischiano di accusare un drop pesante in gara, a causa del pochissimo grip offerto dal tracciato di Montmelò.

Il ducatista sembra convinto di aver fatto un buon lavoro oggi, anche se per il momento vede Aleix Espargaro e l'Aprilia un passetto avanti rispetto a tutta la concorrenza. Per avere un quadro più veritiero, però, secondo lui bisognerà attendere almeno la FP4 di domani pomeriggio.

"Pomeriggio ho provato la gomma dura e il passo era abbastanza allineato a quello dei più veloci. Ho finito il primo run in 1'40"7 e nel terzo stavo facendo 1'41"1 poi mi sono fermato. Però è molto difficile rimanere costanti, perché dietro scivola tanto, quindi è facile commettere errori", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"In questo momento vedo Aleix Espargaro due o tre decimi più forte degli altri, ma c'è anche da dire che ha fatto due run con le gomme nuove, usando sia la media che la soft, poi c'è un gruppetto di tanti altri piloti con me, Fabio, Enea e Maverick, che abbiamo un passo molto simile. Qui la gomma cala davvero tanto, quindi non sarà facile scegliere quella dietro, ma vedremo se il lavoro che faremo domani nella FP4 ci porterà ad essere più sicuri", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per il momento, dunque, resta difficile pensare alla strategia ed alle gomme da utilizzare domenica: "Bisognerà stare attenti e soffrire un po' in gara. Ma non solo io, vale per tutti quanti. Nella gara dell'anno scorso i primi quattro avevano tutti la dura al posteriore. Quest'anno la media sembra molto costante, ma è difficile da dire oggi. Sicuramente la FP4 sarà un turno in cui molti useranno una gomma nuova, ma sarà intelligente partire con una gomma usata e cercare di portarla avanti il più possibile".

In molti danno per favorita l'Aprilia, perchè il grip ricorda molto quello dell'Argentina, dove Espargaro si portà a casa la vittoria: "Secondo me è anche peggio qui, ma non è facile da dire. Oggi è stata sicuramente una buonissima giornata per loro, perché l'Aprilia è molto veloce quando c'è poco grip, ma Aleix mi sembrava più competitivo a Termas".

"Qui è più allineato con gli altri, però bisognerà aspettare domani per tirare le somme prima della gara. Loro hanno un vantaggio in trazione, ma lo abbiamo già visto su quasi tutte le piste. Qui però riescono a fare ancora di più la differenza, quindi potrebbe essere difficile batterli su questa pista, ma lavoreremo per provarci".

Infine, ha posto l'accento su un manto che è già arrivato in condizioni al limite per essendo stato rifatto appena pochi anni fa: "L'asfalto peggiora tanto ogni anno, quindi è veramente difficile riuscire ad essere veloci in curva ed anche in staccata c'è tanto front lock. Al momento siamo abbastanza al limite, ma se la situazione dovesse peggiorare ancora, sarebbe un problema. In questo momento non si può forzare in nessun frangente, perché il grip è troppo basso, quindi anche in gara non sarà per niente facile".