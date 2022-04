MotoGP | Bagnaia ancora dolorante, ma è fit: correrà a Portimao

Arrivano buone notizie sul fronte delle condizioni di Pecco Bagnaia. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto ieri all'ospedale di Portimao, dopo la caduta avvenuta durante la Q1, hanno escluso fratture alla spalla destra, ma i medici della MotoGP aveva deciso di volerlo rivalutare stamani prima del Warm-Up.

Pochi istanti fa la Ducati ha comunicato che il pilota piemontese ha passato una buona nottata, anche se continua a sentire un po' di dolore, anche perché la botta patita indubbiamente è stata molto forte. La visita medica a cui si è sottoposto stamattina al Centro Medico del circuito però è andata bene e quindi Pecco è stato dichiarato "fit" per il Gran Premio del Portogallo.

Questo vuol dire che tra poco meno di un'ora potrà salire in sella alla sua Desmosedici GP per i 20 minuti a disposizione per il Warm-Up, nei quali avrà modo di valutare le sue condizioni in sella, anche se nella serata di ieri, una volta tornato in circuito, aveva già fatto capire chiaramente che la sua intenzione era quella di stringere i denti e correre.

Di sicuro però per il vice-campione del mondo si prospetta una gara decisamente in salita, visto che dovrà prendere il via dalla 25° ed ultima casella dello schieramento di partenza, per di più su una pista che è particolarmente esigente dal punto di vista fisico, vista la sua conformazione saliscendi.

La caduta di ieri è stata innescata da una scelta azzardata del ducatista, che è stato il primo a montare le gomme slick durante la Q1, quando la pista era ancora piuttosto bagnata, e infatti alla prima curva del primo giro lanciato ha perso il posteriore e la sua Rossa lo ha letteralmente lanciato in aria. "L'atterraggio" sulla spalla destra poi è stato molto duro e il dolore c'è, ma Pecco ha deciso di stringere i denti. Ora si tratta di vedere se la sua forza di volontà verrà ripagata in gara...