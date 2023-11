MotoGP | Bagnaia: “21 punti pochi per rilassarsi, ma sono calmo”

Valencia, ultimo atto. Questo fine settimana scopriremo chi sarà il campione del mondo 2023 della MotoGP. La lotta fra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è sempre più intensa e i due arrivano all’ultima, decisiva gara della stagione separati da soli 21 punti, un distacco che può far respirare il campione del mondo in carica, ma non lo deve far rilassare troppo.

Bagnaia torna sul tracciato dove lo scorso anno ha vinto il suo primo titolo in MotoGP e proprio a Valencia proverà a riconfermarsi. Il piemontese potrebbe chiudere i giochi già sabato nella Sprint (qui le combinazioni su Pecco campione), grazie al weekend di Lusail in cui ha incrementato il vantaggio in campionato. Gli basterebbero “solo” 4 punti per riportare a casa il mondiale, ma questo non gli fa abbassare la guardia, pur rimanendo tranquillo.

“Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge”, afferma Bagnaia. “Ci danno sicuramente un po’ più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare. Valencia è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene. Il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica, e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione”.

Anche Enea Bastianini si presenta a Valencia determinato a far bene. L’ultimo gran premio della stagione metterà fine al suo debutto con i colori ufficiali particolarmente difficile, dove però ha conquistato una vittoria. Il romagnolo cercherà di lottare per le posizioni di vertice, riscattandosi dalle difficoltà avute in Qatar lo scorso fine settimana.

“Siamo arrivati all’ultima gara della stagione”, afferma Bastianini. “È stato un anno davvero complicato per me e mi piacerebbe poterlo chiudere nel migliore dei modi. Nello scorso fine settimana in Qatar abbiamo faticato non poco a trovare la velocità: venerdì siamo rimasti fuori dalla Q2 a causa delle bandiere gialle e sabato mattina sono stato ostacolato in Q1 da un altro pilota ma, in ogni caso, non avevo lo stesso ritmo degli altri. Poi domenica, nella seconda metà di gara, il mio feeling è cambiato e sono riuscito ad avere un ritmo competitivo. Il team ha analizzato tutti i dati per cercare di capirne il motivo e a Valencia dovremo essere veloci già a partire da venerdì”.