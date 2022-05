MotoGP | Bagnaia: "Errore di maturità, ma non dovuto ad Enea"

La domenica di Le Mans rischia davvero di rappresentare un grande rimpianto nella stagione di Pecco Bagnaia. Dopo la vittoria di Jerez, il pilota della Ducati ha condotto a lungo anche il Gran Premio di Francia e sembrava potersi finalmente mettere alle spalle un avvio di stagione che era stato a dir poco deludente, colmando buona parte del gap nei confronti del leader iridato Fabio Quartararo.

In MotoGP però basta anche solo un piccolo errore per ribaltare completamente la situazione ed è quello che è accaduto al vice-campione del mondo in carica. A 7 giri dalla conclusione è finito lungo alla curva 8 nel tentativo di rintuzzare gli attacchi dell'altra Ducati di Enea Bastianini, che poi è andato a vincere la gara approfittando anche del fatto che poche curve più tardi il piemontese si è stesto, gettando alle ortiche almeno 20 punti e regalandone 2 in più a Quartararo, che ora lo precede di ben 46 lunghezze. Una montagna molto ripida da scalare, anche se all'appello mancano ancora 14 gare.

"Se voglio vincere un Mondiale, non posso commettere errori del genere. Ora avrò diversi giorni a casa per riflettere su come sono andate le cose qui e a freddo essere ancora più critico nei miei confronti. Sicuramente aver avuto 20 punti in più sarebbe stato un bell'aiuto, ma ormai la gara è andata. La stagione è iniziata in salita e ora cercheremo di provare ad invertire la rotta", ha detto Bagnaia quando gli è stato chiesto di analizzare la sua situazione di classifica.

Il ducatista poi è passato ad analizzare la sequenza di errori del 21° giro, che purtroppo lo ha condotto al secondo zero stagionale: "L'anno scorso sono caduto al Mugello, ma per altri motivi. A Misano perché avevamo scelto una gomma davanti un po' estrema, che mi permetteva di essere veloce, ma poi le condizioni ci hanno remato un po' contro. Oggi ho fatto un errore di maturità. Cadere così è stato stupido, anche se il mio vero errore è stato andare lungo alla curva 8".

"In quel momento ho pensato che non dovevo avere fretta per andare a prenderlo, perché sapevo che sarebbe stato facile fare un errore. Le tre curve successive le ho fatte abbastanza con calma, la 11 soprattutto, perché volevo fare respirare un po' la moto prima di tornare a spingere. Come sono entrato alla penultima curva però sono caduto".

"Ci sono delle volte in cui ti senti talmente bene sulla moto che non ti accorgi di essere tanto al limite e cadi. Il problema è che ho buttato via davvero tanti punti. Su sette gare che abbiamo fatto, in tre ho preso solo un punto in Indonesia. La dinamica è abbastanza diversa dal Qatar, perché oggi stavamo lottando per vincere e là no, ma questa è l'unica cosa positiva, anche se mi fa veramente girare le palle".

Francesco Bagnaia, Ducati Team dopo la caduta Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Da fuori, la sensazione è stata che l'arrivo nella sua scia della Ducati del Gresini Racing lo abbia innervosito, anche se Pecco ha smentito questa possibilità: "Siamo tutti professionisti. Sapevo che Enea era veloce, quindi quando è arrivato dietro di me ho aumentato il ritmo anche io per cercare di andare più forte. Era un passo che riuscivamo a tenere solo noi due. Non credo di aver perso la concentrazione, perché Enea è molto forte, ma lo sono anche gli altri piloti in pista. L'errore alla curva 8 non è stato dovuto ad Enea, perché ho già battagliato per vincere con altri piloti. Ho solo fatto una valutazione sbagliata".

Il riminese, che il prossimo anno sembra avere sempre più chance di diventare il suo compagno di box, visto che quello odierno è stato il suo terzo successo stagionale, aveva insinuato invece di aver proprio provato a farlo cadere in fallo quando si è avvicinato.

"Enea può pensare quello che vuole, ma la verità è che lui è stato molto veloce, è riuscito a venirmi a prendere e io ho commesso un errore di valutazione. Ho esagerato la frenata, perché pensavo che fosse più vicino e non volevo che mi passasse lì. In ogni caso, meglio che vinca lui piuttosto che un altro".

Il piemontese ha smentito anche l'ipotesi di aver provato a mantenere un ritmo che non era nelle sue corde per provare a tenere dietro il connazionale: "No, era il mio ritmo di tutto il weekend. A Jerez siamo stati imbattibili io e Fabio ed ho tenuto il ritmo per tutta la gara senza erorri. Qui è stata la stessa situazione, stavo girando con il ritmo che avevo nella FP4 e nel Warm-Up stamattina con una gomma molto usata. Quindi era un ritmo che potevo permettermi".

Ora all'orizzonte c'è il Mugello, la gara di casa della Ducati. Sulla carta favorevole, a patto di non fare altri guai: "Non lo so, è la pista di casa ed indubbiamente mi piace moltissimo. L'anno scorso andavo molto forte, poi in gara è successo quel che è successo. Penso che potrà essere un buon weekend per noi, ma anche che d'ora in avanti potremmo sempre essere competitivi e veloci. Senza fare queste cazzate qui però sarebbe meglio", ha concluso.