MotoGP | Bagnaia: "Mi dà fastidio essere fuori dalla top 10"

Non è stato un venerdì ideale, ma neanche una giornata da buttare quella con cui Pecco Bagnaia ha aperto il Gran Premio della Malesia, appuntamento nel quale domenica si giocherà il suo primo match point per diventare campione del mondo della MotoGP. Da una parte, il pilota della Ducati è soddisfatto per il lavoro che ha fatto, perché ha avuto un buon feeling sia sull'asciutto, in particolare con le gomme usate, che sul bagnato.

Dall'altro, la grande variabilità del meteo malese rischia di aver complicato il suo weekend, perché la pioggia è arrivata inattesa a bagnare la seconda sessione di prove libere. E se domani dovesse piovere durante la FP3, questo potrebbe essere un bel problema: alla fine del turno inaugurale non ha tentato il time attack, con la convinzione di poterlo fare in quello pomeridiano, quindi al momento si ritrova 11° nella cumulativa ed escluso dalla Q2 per appena 3 millesimi. Il suo bilancio della giornata, però, resta tutto sommato positivo.

"Non essere nei dieci mi dà fastidio, anche perché non ci sono entrato per un piccolo errore che ho fatto io, andando un po' lungo alla curva 10 e perdendo un paio di decimi. Sono fuori per 3 millesimi, ma sapevamo che era fondamentale fare dei giri con le gomme usate, per capire il potenziale della media, però è molto difficile riuscire a farlo perché la pista è molto lunga. Dovevamo fare quest'ultimo run con la gomma usata perché il secondo purtroppo non è andato bene. Se fosse andato meglio, forse avrei messo la gomma nuova o comunque sarei stato più avanti", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"In ogni caso, sono abbastanza contento della giornata, perché stamattina mi sono trovato bene da subito e penso di aver finito in crescendo: sono uno dei pochi che ha migliorato il tempo con la gomma usata nell'ultimo giro. Pomeriggio invece ho un po' faticato all'inizio con il bagnato, ma poi è andata sempre meglio. E' vero che stava asciugando, ma erano condizioni abbastanza complicate e siamo stati al livello di Zarco, che lui di solito è più forte. Poi abbiamo messo le slick, perché era una prova che poteva essere utile in caso di flag to flag e mi sono trovato bene. Quindi possiamo essere contenti", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella conferenza della vigilia aveva detto di voler provare a rimanere il più sereno possibile per evitare di accusare troppo la pressione. E' chiaro che la situazione di classifica odierna qualche piccolo grattacapo però lo ha creato.

"Quando ho visto la pioggia, non dico che mi sono innervosito, ma mi sono un po' preoccupato, perché se domani mattina dovesse piovere, sarei fuori dalla Q2. E dover passare dalla Q1 con gente come Zarco, Oliveira, Morbidelli, Alex Marquez, che vanno tutti forte sul bagnato, non sarebbe facile. Però alla fine so che il nostro potenziale può essere sempre alto, quindi mi baso su questa cosa".

Nel finale della seconda sessione, quando la pista stava asciugando, il leader del Mondiale è stato uno dei pochi che hanno montato le gomme slick. Una mossa che ritiene molto importante e per una duplice motivazione.

"Era fondamentale perché in gara potremmo trovarci in quella condizione, poi avevo anche una gomma soft da buttare via, perché quella che ho usato aveva già un giro ed era ancora una gomma di Portimao. Quest'anno il regolamento prevede che le gomme che vengono utilizzate meno di tre giri, devono essere rimesse in allocazione. Quindi abbiamo deciso di metterla in quel momento, perché così abbiamo un po' tamponato la situazione. Non penso che l'avremmo usata nel resto del weekend".

Un'altra cosa positiva è il feeling che ha provato oggi sulla sua Desmosedici GP, perché nei test pre-campionato che si erano svolti a Sepang la situazione era davvero disastrosa. Ora però sembra essersi decisamente capovolta.

"Stamattina, quando sono entrato e riuscivo a chiudere tutte le linee, senza andare lungo da nessuna parte, è stata una bella sensazione, perché ai test eravamo in una situazione complicata. Non riuscivo a fare due giri uguali, quindi vedere che la moto è migliorata così tanto, ma che anche io mi sono adattato molto, mi ha fatto notare una gran differenza", ha concluso.