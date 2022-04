MotoGP | Austin, Libere 3: Quartararo regola le Ducati, Aprilia in Q1

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP entra nel vivo, ma per il momento si fa fatica a stilare delle gerarchie chiare. Anche nel terzo turno di prove libere, che ha designato l'elenco dei 10 piloti che hanno accesso diretto alla Q2, è cambiato nuovamente il nome in cima alla lista dei tempi.

A svettare questa volta è stato Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha è arrivato davvero ad un soffio dalla best pole del tracciato di Austin, che è ancora quella di Marc Marquez che resiste dal 2015. Il francese comunque ha staccato un ottimo 2'02"361, con il quale è riuscito a regolare un'armata Ducati parsa particolarmente in forma.

Sono ben cinque infatti le Desmosedici GP che hanno staccato il pass per la Q2 e due di queste sono le dirette inseguitrici della M1 di "El Diablo". Enea Bastianini ha sfoderato una grande FP3, vedendosi sfilare a tempo scaduto la prima posizione per appena 59 millesimi con la Desmosedici GP del Gresini Racing.

In terza posizione poi c'è Jack Miller, da sempre grande amante del Circuit of the Americas, che ha confermato questo feeling anche stamani, chiudendo a soli 86 millesimi dalla vetta. Finalmente però è riuscito a confermare le sue buone sensazioni anche Pecco Bagnaia: il vice-campine del mondo si è infilato quinto proprio nel finale, riducendo a soli 260 millesimi il suo distacco.

Come detto, sono cinque però le Rosse che disputeranno sicuramente la Q2 e di questo elenco fanno parte anche quella di Luca Marini, autore del nono tempo per la Mooney VR46 in questa FP3, a poco più di mezzo secondo.

Nonostante abbia chiuso solamente 15°, complice anche una caduta alla curva 2, Johann Zarco invece ha centrato la qualificazione grazie al crono di 2'02"542 che aveva realizzato ieri, che nella combinata lo pone al quinto posto. Mattinata negativa invece per il suo comagno Jorge Martin, caduto alla curva 16 e solo 17°, quindi escluso dalla Q2.

Buona la sessione delle due Honda griffate Repsol, con Marc Marquez e Pol Espargaro che hanno chiuso rispettivamente in quarta ed in sesta posizione. L'otto volte iridato, al rientro dopo il problema di diplopia, pare meno brillante di altre volte su questa pista, ma comunque paga solo 129 millesimi. Il compagno invece sembra stare meglio dopo la gastroenterite patita ieri. Q2 però anche per Takaaki Nakagami, accreditato dell'ottavo tempo in questa FP3.

Davanti a lui c'è Joan Mir, settimo, che alla fine è stato l'unico pilota Suzuki a riuscire a centrare la top 10 pur essendo caduto nel finale alla curva 11. Dopo essere stato il più veloce nella FP1 di ieri, Alex Rins è stato particolarmente sfortunato, perché all'ultimo giro ha trovato le bandiere gialle per la caduta della KTM di Brad Binder alla curva 12, e quindi si è ritrovato escluso.

Il trionfo di Termas de Rio Hondo sembra un ricordo lontano anche per l'Aprilia, visto che sia Aleix Espargaro che Maverick Vinales saranno costretti a passare dalla Q1, con il pilota di Roses che non è neppure riuscito a migliorare il crono che aveva messo a referto ieri.

Detto della caduta di Binder, non se la passano meglio le KTM, visto che la migliore delle RC16 è proprio quella del sudafricano in 16° posizione. Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 ci sono poi anche Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, rispettivamente 12° e 14° con le loro Yamaha. Ma anche i rookie Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che si ritrovano in coda al gruppo in 22° e 23° piazza.

