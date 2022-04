MotoGP | Austin, Libere 1: Rins beffa Vinales, indietro Bagnaia

E' l'unico ad aver scritto il suo nome nell'albo d'oro del Gran Premio delle Americhe di MotoGP oltre a Marc Marquez ed oggi Alex Rins lo ha ricordato a tutti, piazzando la sua Suzuki davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del fine settimana di Austin, che segna il 500° GP sotto all'insegna della Dorna.

Nonostante un problema tecnico, che lo aveva costretto a parcheggiare la sua GSX-RR lungo il tracciato, il pilota spagnolo ha fatto veramente la differenza quando è tornato in pista con la sua seconda moto, riuscendo a migliorarsi più volte, fino ad arrivare ad un 2'04"007 che gli è valso la miglior prestazione della FP1.

Dopo la bellissima vittoria di Termas de Rio Hondo, si è confermata in ottima forma l'Aprilia, anche se questa volta è stato Maverick Vinales a portare in alto la RS-GP: il pilota di Roses è arrivato davvero vicino a Rins, chiudendo a soli 8 millesimi dal connazionale, segno che il feeling con la moto di Noale sta finalmente sbocciando.

Ha fatto più fatica invece il suo compagno di squadra, il leader del Mondiale Aleix Espargaro, che questa volta si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo, accusando un ritardo di 679 millesimi nei confronti del miglior crono di Rins.

La situazione è molto simile anche all'interno del box della squadra ufficiale Ducati, con Jack Miller che è riuscito a brillare su una pista che ha sempre amato, staccando il terzo tempo, seppur con un distacco di ben 430 millesimi. Decisamente più in difficoltà l'altra GP22 di Pecco Bagnaia, con il vice-campione del mondo che ha avuto delle difficoltà a livello di setting e si ritrova solo 13° a poco meno di un secondo.

Continuando a scorrere la classifica, in quarta posizione troviamo il campione del mondo Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha paga oltre quattro decimi. E' vero però che "El Diablo" ha fatto per l'ennesima volta una grande differenza, visto che la sua è la unica M1 nelle posizioni di vertice: Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso sono infatti rispettivamente in 17° e 18° posizione.

Sembra essere positivo il rientro di Marc Marquez. E' vero che ad Austin ce lo aspettiamo sempre davanti, ma se pensiamo che era fermo dalla brutta caduta di Mandalika non c'è male come inizio: è stato il migliore tra i piloti Honda, chiudendo con il quinto tempo a 462 millesimi dalla vetta.

Nella sua scia c'è il compagno di squadra Pol Espargaro, sesto nonostante nei primi minuti sia incappato in una scivolata alla curva 18 e nel finale sia rimasto fermo lungo la pista, probabilmente facendo una prova di pescaggio di carburante. In generale comunque sembrano a loro agio le RC213V sul tracciato texano, perché anche Takaaki Nakagami si è piazzato nono.

Il quadro della top 10 si completa poi con due Ducati. Nello specifico si tratta di quelle di Enea Bastianini e di Johann Zarco, che hanno chiuso in settima ed in decima posizione. Il pilota del Pramac Racing è stato spinto da Jack Miller fino al box a fine turno, con la sua Desmosedici GP che probabilmente si è spenta a causa di un warning.

Nelle posizioni di vertice quindi mancano anche Joan Mir e Jorge Martin, che non sono riusciti a fare meglio dell'11° e del 14° tempo. Per la prima volta in questa stagione poi sembrano arrancare le KTM. La migliore delle RC16, infatti, è solamente in 12° posizione con Brad Binder, mentre Miguel Oliveira si ritrova addirittura 23°.

Bisogna scendere fino alla 16° posizione per trovare Luca Marini con la Ducati di Mooney VR46, mentre tra i rookie il più veloce stavolta è stato Raul Fernandez con il 19° tempo, anche se il pilota della KTM Tech3 ha preceduto di appena 60 millesimi Marco Bezzecchi. In coda al gruppo, con il 24° ed ultimo tempo, invece c'è Fabio Di Giannantonio.