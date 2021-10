MotoGP, Austin, Libere 1: Marquez subito davanti sull'umido

La MotoGP non scendeva in pista al Circuit of the Americas da oltre due anni. Per non farsi mancare niente, Austin l'ha accolta con l'asfalto bagnato dalla pioggia caduta in mattinata. Con una sessione che però si è conclusa con qualche pallido raggio di sole, che però non è bastato per arrivare al passaggio alle gomme slick.

Che sia bagnato, asciutto o che non sia ancora al 100% fisicamente non sembra fare troppo la differenza per Marc Márquez quando si parla di correre in Texas. Il pilota della Honda è stato infatti il più veloce in questa prima sessione di prove libere, risultando l'unico capace di infrangere il muro del 2'16" con il suo 2'15"872.

Un crono che gli ha permesso di distanziare di 167 millesimi un altro specialista delle condizioni miste come il ducatista Jack Miller. In terza posizione, sembra essersi ripreso molto bene dall'operazione di sindrome compartimentale Johann Zarco, anche se il distacco del pilota del Pramac Racing è di poco inferiore ai sei decimi.

Quarto tempo per la migliore delle KTM, che finalmente si è riaffacciata nelle posizioni che contano con Miguel Oliveira. A seguire poi ci sono due Honda, con Pol Espargaro ed Alex Marquez, che confermano ancora una volta lo storico feeling delle RC213V con il COTA. All'appello manca solo Takaaki Nakagami, 16esimo ma incappato in una caduta alla curva 15 quasi a tempo scaduto, quando stava migliorando.

In settima posizione troviamo la migliore delle Suzuki, che è quella del vincitore dell'ultima edizione del Gran Premio delle Americhe, ovvero Alex Rins. Lo spagnolo però paga oltre un secondo su Marquez. Per trovare il suo compagno Joan Mir bisogna invece scendere fino al 12esimo posto, con il campione del mondo che ha dedicato il suo casco ed il suo numero all'idolo locale Kevin Schwantz, grande leggenda della Casa di Hamamatsu.

Dopo le due vittorie di fila di Aragon e Misano, Pecco Bagnaia ha iniziato il weekend di Austin con l'ottavo tempo, staccato di 1"4 dalla vetta. Poco male però per il pilota della Ducati, perché in queste condizioni come sempre hanno fatto veramente una gran fatica le Yamaha, compresa quella del suo rivale nella corsa al titolo Fabio Quartararo, solo 15esimo pur essendo il riferimento tra le M1.

Più attardate le altre, con Franco Morbidelli 17esimo e i due veterani Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso nelle ultime due posizioni, con ritardi pesanti di addirittura oltre 3" e 4" rispettivamente.

Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con le due KTM di Brad Binder ed Iker Lecuona. E attenzione, perché le previsioni meteo sono molto incerte per i prossimi due giorni, quindi questa FP1 potrebbe anche rivelarsi molto preziosa nell'ottica di entrare direttamente nella Q2.

E' un peccato quindi che Luca Marini si sia ritrovato 11esimo per appena 159 millesimi e che anche Danilo Petrucci sia in 13esima piazza. Per ora ha un po' deluso anche Aleix Espargaro, solo 14esimo ad oltre due secondi con l'unica Aprilia in pista. Il suo compagno Maverick Vinales infatti ha deciso di non correre questo fine settimana dopo la tragica scomparsa del cugino Dean Berta.

In coda al gruppo c'è anche Enea Bastianini, per il quale si prospetta forse un weekend un po' in salita: dopo il grande terzo posto di Misano, è caduto due volte nei test di martedì e mercoledì ed è arrivato in Texas con una spalla un po' dolorante.