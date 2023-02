MotoGP | Augusto Fernandez: "Inizio a capire la moto"

Lo Shakedown della MotoGP si è concluso a Sepang, dopo tre giorni di test. Questi giorni, tuttavia, sono off-limits per i piloti regolari: solo i collaudatori del team possono scendere in pista, anche se c'è un'eccezione per i debuttanti, che possono partecipare a queste prime prove della stagione, in modo da accumulare chilometri in un cambio di categoria non sempre facile da affrontare.

Sulla griglia di partenza del 2023 ci sarà un solo nuovo pilota: Augusto Fernandez. Lo spagnolo passa alla classe regina come campione del mondo in carica della Moto2, dopo aver battuto Ai Ogura in un finale di stagione da brividi.

Ora debutta con Tech3, in sella ad una KTM RC16 (anche se per motivi di sponsorizzazione gareggia con il nome GasGas). Lo farà con dall'altra parte del box Pol Espargaro, un pilota esperto della categoria ed uno degli artefici del progetto KTM originale.

In quella che era la sua seconda esperienza in sella ad una MotoGP, Fernandez ha mancato di poco la soglia dei due minuti, chiudendo con il terzo tempo assoluto. Anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse nelle prime due giornate, è stato un test impegnativo per Fernandez, che però lo ha concluso con il sorriso.

"È stato un test frenetico", ha dichiarato lo spagnolo al sito ufficiale del campionato. "Sono felice di aver potuto continuare a conoscere la MotoGP".

"Sto iniziando a capire come si comporta la moto, come guidarla e cosa mi serve per andare più veloce. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e voglio ringraziarla per questo".

Il suo ingegnere di pista, Alex Merhand, è soddisfatto delle prestazioni di Augusto: "A Valencia non abbiamo apportato alcuna modifica, siamo solo scesi in pista per fargli fare esperienza con la moto. Ora stiamo iniziando a lavorare un po' di più su questo aspetto e ad avere una nostra base. Ha anche potuto guidare una moto da MotoGP sul bagnato, ed è stato utile".

"È andata bene. L'unico problema è stato il meteo, soprattutto i primi giorni, perché non abbiamo avuto molti minuti all'asciutto. Ma per il resto è andata bene. Si scopre un po' come funziona la moto, le gomme... anche i cambiamenti del circuito. Lo Shakedown per i rookie consiste nell'accumulare giri e migliorare, più che nell'ottenere buoni tempi. Abbiamo il tempo di fare un passo alla volta, senza dover correre".

Fernandez potrà tornare in sella alla RC16 questo fine settimana, quando si svolgeranno i test ufficiali di Sepang, nei quali sarà presente la griglia al gran completo.

