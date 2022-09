MotoGP | Augusto Fernandez con GasGas Tech3 nel 2023

Un nuovo pezzo del puzzle per la griglia di partenza della MotoGP 2023 è andato al suo posto al Gran Premio di San Marino, quando KTM ha concordato un accordo con l'attuale leader del Campionato del Mondo Moto2, lo spagnolo Augusto Fernandez, per correre nella classe regina la prossima stagione con il team GasGas Tech3, che continuerà a schierare le RC16 fornite dalla Casa austriaca. Il suo posto nel team KTM Ajo in Moto2 sarà preso invece dal collega spagnolo Albert Arenas.

Fernandez, che è alla sua sesta stagione nella classe intermedia, ha firmato un contratto di una stagione con un'opzione a favore del costruttore per estenderlo per un altro anno fino alla fine del 2024. Il suo attuale compagno di squadra in Ajo, Pedro Acosta, dovrebbe passare in MotoGP entro quella data, anche se non si sa se entrerà a far parte del team Tech3 o della formazione ufficiale, come vorrebbe il pilota.

Si dà il caso che, dopo aver firmato con Aki Ajo alla fine del 2021 per occupare uno dei posti lasciati vacanti da Remy Gardner e Raul Fernandez, le prime settimane di Augusto con il team KTM Ajo Moto2 siano state complicate e lo stesso Ajo gli aveva detto di cercare un'alternativa per il 2023.

Tuttavia, dopo sei gare a vuoto, i risultati sono arrivati e il pilota maiorchino è salito in cima alla classifica, diventando un chiaro pretendente al titolo dopo quattro vittorie, sei podi e un totale di otto piazzamenti tra i primi cinque nelle ultime otto gare. Questo e la partenza di Gardner e Fernandez dal team Tech3 gli hanno aperto le porte della rinomata GasGas.

In attesa di conferme ufficiali, Augusto Fernandez è, per il momento, l'unico esordiente della classe regina nel 2023, e potrebbe non essercene un altro visto che Ai Ogura, con cui sta lottando per il campionato Moto2, non sembra avere, per il momento, alcuna intenzione di unirsi al team LCR Honda al posto di Takaaki Nakagami, come vorrebbe invece la Honda. Tutto lascia pensare, dunque, che Taka continuerà a ricoprire la sua attuale posizione per un altro anno.

Arenas va alla KTM Ajo in Moto2

Una volta confermato il passaggio di Augusto in MotoGP, si libererà un posto nel team Ajo Moto2, accanto ad Acosta, per l'attuale pilota GasGas Aspar Albert Arenas.

Lo spagnolo, 25 anni, è nel Motomondiale da otto anni, gli ultimi due in Moto2, ed è sempre stato legato a KTM, la moto con cui ha vinto il titolo Moto3 nel 2020 all'interno della struttura di Aspar.

Arenas non sta ottenendo i risultati sperati dopo il salto in Moto2, dove dopo 32 gare non è ancora riuscito a salire sul podio. Questo ha portato Aspar a comunicargli che non potrà contare su di lui nel 2023 per far posto a uno dei suoi due attuali piloti in Moto3.

Tuttavia, l'agente del pilota, lo stesso che gestisce Pol Espargaro, lo inserirà nella struttura KTM Ajo per il 2023.