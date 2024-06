MotoGP | Assen omaggia Valentino Rossi con una linea autobus

Il Campionato del Mondo di MotoGP arriva questo fine settimana in uno dei luoghi più speciali del calendario: Assen, dove si disputerà il Gran Premio d'Olanda. Un circuito che non ha ottenuto il soprannome di "Cattedrale" per caso, in quanto ha un'incredibile storia di quasi 100 anni dal primo Tourist Trophy, periodo in cui ha anche accompagnato i Gran Premi fin dalla loro nascita, dalla creazione del Campionato del Mondo nel 1949.

Ma non è solo la storia di Assen, ma anche i suoi incredibili tifosi, che riempiono continuamente le tribune del circuito, anno dopo anno. E sostengono quanti più piloti possibile, non solo nella classe regina del motociclismo, ma anche nelle altre categorie. Anche se, ovviamente, una Leggenda del MotoGP spicca su tutte, come accade nella stragrande maggioranza dei circuiti di tutto il mondo: quella di Valentino Rossi.

In effetti, è persino logico che la pista olandese sia particolarmente dedicata al "Dottore", dato che è il pilota che vi ha vinto più volte nella classe regina, in 8 occasioni (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017), per un totale di 10 in tutte le classi, 4 dietro Giacomo Agostini e 5 dietro Angel Nieto. E così, Assen approfitterà del prossimo GP d'Olanda per rendere omaggio a Valentino in un modo molto speciale.

Qbuzz, l'azienda di trasporto pubblico olandese che opera nella regione di Drenthe, dove si trova il circuito di Assen, ha confermato nei giorni scorsi le sue disposizioni speciali per un evento del genere, con un numero così elevato di persone. E ha confermato che una delle linee di autobus che vanno dalla stazione ferroviaria della città di Assen al circuito porta il mitico #46 giallo, in onore del nove volte campione del mondo. Potete vedere come appare nell'immagine principale di questo articolo.

Sarà un bel modo per rendere omaggio al pilota di Tavullia, un dettaglio che farà sicuramente piacere agli appassionati locali e a quelli che viaggiano da tutto il mondo, che saranno molti, visto che si tratta di un evento che di solito non fallisce in termini di presenze.

Vale la pena ricordare che Rossi, pur non essendo più un pilota di moto, continua a correre, essendo passato alle auto. Valentino continua ad ampliare la sua leggenda e una settimana fa ha debuttato in una delle gare più importanti del mondo, la 24 Ore di Le Mans, dove era in testa, ma uno dei suoi compagni di squadra ha avuto un incidente con la sua BMW #46 mentre era in lotta per la vittoria nella sua categoria, la LMGT3.