MotoGP: arriva il rinvio anche del Gran Premio di Finlandia

La lista di Gran Premi del Mondiale 2020 di MotoGP che vengono rinviati continua a diventare sempre più lunga. Oggi è arrivato il rinvio del Gran Premio di Finlandia, che sarebbe tornato nel calendario del Motomondiale proprio quest'anno dopo un'attesa di quasi 40 anni. 38, per la precisione.

L'ultima edizione fu disputata nel 1982 e quest'anno l'attesa per tornare a vedere la massima serie delle 2 ruote del motorsport nella terra scandinava era molto alta.

La gara, originariamente fissata per tornare nel 2018, è stata rinviata più volte, sino ad arrivare al 2020. La gara si sarebbe dovuta tenere al KymiRing, pista collocata fuori Helsinki, il 12 di luglio, ma oggi gli organizzatori dell'evento hanno rilasciato un comunicato stampa in cui hanno reso noto il rinvio della gara.

"La decisione di posporre il Gran Premio di Finlandia di MotoGP è stata presa dalla Dorna Sports, società che detiene i diritti della competizione. Il governo finlandese si è raccomandato di non fare eventi con più di 500 persone prima di agosto a causa della pandemia da Coronavirus".

"La decisione del rinvio della gara è stata presa da Dorna e dal proprietario della pista KymiRing, seguendo le istruzioni date dal governo locale. Dorna Sports ha promesso di annunciare al più presto quale sarà il futuro del GP di Finlandia di MotoGP".

Questa notizia arriva poche ore dopo il rinvio del Gran Premio d'Olanda che si sarebbe dovuto tenere nella storica pista di Assen nel fine settimana del 28 giugno. Ora la stagione potrebbe iniziare il 9 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca, sulla pista di Brno. Questo, infatti, è il primo appuntamento in calendario a non essere stato ancora rinviato. Almeno per il momento.