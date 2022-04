MotoGP | Argentina, terra di riscatto per Ducati e Bagnaia

Il 2022 di Ducati è iniziato decisamente in salita per Ducati, che con il pilota di punta Pecco Bagnaia ha conquistato solamente un punto nelle prime due gare. Nonostante la Casa di Borgo Panigale vanti uno dei suoi piloti in vetta alla classifica (Enea Bastianini del team Gresini), nel box della squadra ufficiale non regna di certo la soddisfazione dopo i primi due appuntamenti della stagione, andati ben al di sotto delle aspettative.

Ma dopo due anni di assenza in calendario a causa della pandemia, Termas de Rio Hondo è pronta ad accogliere la MotoGP per il terzo gran premio dell’anno. Proprio sul tracciato argentino, Ducati e Bagnaia sono chiamati a una risposta per dare una svolta a una stagione che non è iniziata come avrebbero voluto. Nell’ultima edizione disputata, quella del 2019, la Desmosedici era salita sul podio grazie al secondo posto dell’allora pilota Ducati Andrea Dovizioso, ma da quella domenica argentina sono cambiate diverse cose.

Sulla carta il tracciato di Termas potrebbe comunque essere favorevole alle Ducati, che questo fine settimana ambiscono a cambiare rotta in una stagione iniziata non nel migliore dei modi. Ci si mette anche la sfortuna, con un guasto all’aereo che trasportava il materiale e con dei ritardi nell’arrivo in Argentina. Al netto dei problemi, Bagnaia è però determinato a far bene ed è solo concentrato sulla pista.

“Già dopo la gara del Qatar e soprattutto dopo l’ultimo GP disputato in Indonesia, il mio feeling con la Desmosedici GP è ritornato ad essere quello dello scorso anno. Purtroppo sia a Lusail che a Mandalika non siamo riusciti a dimostrare il nostro reale potenziale, perciò spero di riuscirci finalmente qui in Argentina. Termas è una pista che mi piace e sono determinato a dare finalmente una svolta alla nostra stagione questo fine settimana”, afferma Pecco alla vigilia del weekend del Gran Premio dell’Argentina.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In termini di classifica, Jack Miller vanta 13 punti, conquistati con la quarta posizione di Mandalika. Non è stato un inizio di stagione facile nemmeno per l’australiano, che però punta al riscatto a Termas de Rio Hondo. Il pilota Ducati inoltre, ha conquistato l’unica pole position per la Rossa di Borgo Panigale in Argentina, nel 2018. L’ottimismo e la determinazione a ottenere buoni risultati dunque non mancano.

“Sono felice di essere di nuovo qui in Argentina! Nell’ultimo GP, disputato qui nel 2019, ero riuscito ad ottenere un buon quarto posto, mentre nel 2018 avevo conquistato in qualifica la mia prima e unica pole position in MotoGP. L’inizio di questa stagione è stato un po’ faticoso nonostante nei primi due appuntamenti avessimo il potenziale per poter ambire al podio Speriamo di avere un fine settimana più lineare qui in Argentina”, dichiara Jack Miller.