MotoGP, Aragon: Quartararo in pole, Dovizioso furioso

Le Yamaha fin qui hanno dominato il weekend di Motorland Aragon e non hanno deluso neppure quando è stato il momento di andare a sfidare il cronometro in qualifica. La brutta caduta di questa mattina non sembra aver avuto effetti collaterali per Fabio Quartararo, che è andato a conquistare la quarta pole position stagionale, la decima nella top class nonostante fosse ancora dolorante all'anca sinistra.

"El Diablo" si è imposto al termine di un gran bel duello tutto tra M1 con Maverick Vinales. Il pilota del Team Petronas era stato il più convincente nel primo run, ma poi era arrivata la risposta del futuro compagno di squadra, che però non ha potuto niente quando il francese si è presentato sotto alla bandiera a scacchi in 1'47"076. Un tempo che ha beffato per 46 millesimi lo spagnolo.

Volendo trovare il pelo nell'uovo in casa Yamaha, il neo per la Casa di Iwata forse è quello di non essere riuscita a monopolizzare la prima fila, con Franco Morbidelli che si è dovuto accontentare del quarto tempo, venendo battuto per 12 millesimi da un super Cal Crutchlo, bravissimo a riportare in prima fila la Honda del Team LCR.

Dopo le grandi difficoltà vissute finora in questo weekend, il quinto tempo di Jack Miller può essere considerato una vera e propria impresa. Discorso che può valere anche per l'ottavo tempo di Danilo Petrucci, anche se in casa Ducati si respira una certa aria di tensione.

Sarà un'altra gara in salita infatti per Andrea Dovizioso, perché è stato eliminato al termine della Q1, venendo beffato per appena 15 millesimi dall'altra Desmosedici GP di Miller.

Tra le altre cose, il forlivese è stato "fregato" anche da Petrucci, che ha sfruttato la sua scia in entrambi i run. E non ha nascosto il suo nervosismo quando è rientrato ai box, lanciando i guanti contro alla sua postazione. Evidentemente, non sente il supporto della squadra pur essendo l'unico ducatista ancora in lizza per il titolo.

E' andata meglio invece all'altro contendente al titolo Joan Mir, sesto con la sua Suzuki, seppur distanziato di 603 millesimi. Il compagno di squadra Alex Rins invece occupa la decima posizione con la GSX-RR gemella.

In terza fila invece, oltre al già citato Petrucci, troviamo la Honda LCR di Takaaki Nakagami e l'Aprilia di Aleix Espargaro. Per il pilota di Granollers ci sono state anche delle storie tese con il fratello Pol, che lo ha tamponato all'ultima curva e quindi si ritrova solo 12esimo in griglia con la sua KTM, alle spalle anche di Alex Marquez, alla sua prima Q2 nella classe regina.

Tornando agli eliminati in Q1, a dividere la quinta fila con il vice-campione del mondo ci saranno le due KTM di Brad Binder e di Iker Lecuona, con il sudafricano che è stato per diversi minuti in lizza per passare il taglio, ma poi nel giro decisivo è andato lungo alla curva 12.

Solamente in sesta fila anche Pecco Bagnaia, che di fatto non si è mai inserito nella lotta per centrare la Q2 e domani dovrà accontentarsi di andare a schierare la sua Ducati del Pramac Racing in 17esima posizione, alle spalle anche di quella griffata Esponsorama affidata a Johann Zarco.

Out al termine della Q1 anche un deludente Miguel Oliveira, solo 18esimo con la sua KTM, ma anche la seconda Aprilia RS-GP, quella di Bradley Smith. In un weekend in cui le altre RC213V si sono mostrate competitive, ha continuato poi a faticare il collaudatore Stefan Bradl, ultimo dietro anche a Tito Rabat.

