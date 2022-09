MotoGP | Aragon, Libere 3: Miller nella festa Ducati, Aleix e Marc in Q1

Le Ducati che fanno la voce grossa sta diventando quasi una tradizione del sabato mattina della MotoGP. Anche a Motorland Aragon, le Desmosedici GP hanno piazzato una clamorosa cinquina nella terza sessione di prove libere, quella che designa i 10 piloti che hanno accesso diretto alla Q2.

A comandare sono state le due moto del team ufficiale, con Jack Miller che è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'47", realizzando un crono di 1'46"992. In realtà, non è stato troppo da meno il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, più lento di appena 30 millesimi. Il piemontese si è regalato anche un brivido, quando nel primo time attack gli si è chiuso l'anteriore sul cordolo in uscita dalla curva 13, ma è riuscito a fare un salvataggio davvero notevole.

In terza posizione c'è un ottimo Marco Bezzecchi, bravo a sfruttare la scia di Bagnaia nel finale, e sicuramente voglioso di riscattare la caduta avvenuta dopo pochi giri a Misano, quando sembrava potersi giocare le sue carte nella battaglia per il podio.

Oltre alle Ducati, bisogna dire che sono stati particolarmente in spolvero i ragazzi di casa nostra, perché in quarta posizione troviamo Enea Bastianini, che a sua volta paga solo 65 millesimi con la GP21 del Gresini Racing e precede di altri 25 Jorge Martin del Prima Pramac Racing. Questo vuol dire che le Rosse sono tutte racchiuse nello spazio di appena 90 millesimi.

La sorpresa di questa mattinata, però, sono state senza ombra di dubbio le KTM, con Brad Binder e Miguel Oliveira che sono stati capaci di arrampicarsi fino al sesto ed al settimo posto, staccati rispettivamente di uno e due decimi, nonostante il sudafricano sia stato anche protagonista di una scivolata alla curva 2 nel finale.

Bisogna quindi scorrere la classifica fino all'ottava posizione per trovare il leader iridato Fabio Quartararo, che stamani ha visto manifestarsi lo spettro del weekend complicato che temeva. E' vero che il distacco della sua Yamaha è di appena 266 millesimi, ma sicuramente quello che avrebbe voluto evitare è avere tutte quelle Ducati davanti.

Se non altro, "El Diablo" si può consolare perché la sua mattinata è stata decisamente migliore di quella del terzo incomodo nella corsa al titolo, Aleix Espargaro. Su una pista che ama, il pilota dell'Aprilia continua a faticare e si ritrova costretto a passare dalla Q1, avendo chiuso 11° a soli 49 millesimi da un Alex Rins che è caduto alla curva 5, ma ha portato in Q2 la sua Suzuki.

E' andata anche peggio all'altro portacolori della Casa di Noale. Ieri Maverick Vinales aveva detto senza mezzi termini di puntare alla prima fila, ma si ritroverà anche lui in Q1, non essendo riuscito a fare meglio del 19° tempo.

E la compagnia sarà piuttosto agguerrita, perché nel primo segmento della qualifica dovrà fare i conti anche con il rientrante Marc Marquez. Il pilota della Honda ha vissuto un turno movimentato, prima con un salvataggio dei suoi alla curva 16, poi con una scivolata alla curva 7. Alla fine quindi l'otto volte iridato si è ritrovato solo 12°, seppur a 437 millesimi, e l'unica Honda che ha centrato direttamente la Q2 è quella di Takaaki Nakagami, nono.

Tra quelli che dovranno affrontare la Q1 ci sono anche tre piloti italiani: Luca Marini e Fabio Di Giannantonio hanno chiuso in 13° e 14° posizione, mentre bisogna scendere fino alla 20° per trovare Franco Morbidelli. La cosa incredibile è che il pilota della Yamaha paga appena otto decimi, a riprova di quanto siano ravvicinati i valori nella MotoGP odierna.

Restando in casa Yamaha, bisogna segnalare anche le scivolate nel finale dei due piloti RNF, Cal Crutchlow e Darryn Binder, che hanno chiuso in 21° ed in 23° posizione. Bisognerà capire poi le intenzioni di Joan Mir, perché il campione del mondo 2020, al rientro dall'infortunio alla caviglia, aveva detto che avrebbe deciso se proseguire il weekend dopo la FP3. Stamattina ha chiuso 18°, ma il suo gap era tutto sommato contenuto, perché parliamo di sette decimi.