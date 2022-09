MotoGP | Aragon, Libere 1: Aleix cade ma precede Bagnaia, Marquez 11°

Aleix Espargaro e l'Aprilia avevano cerchiato in rosso il weekend di Motorland Aragon, una pista che piace molto al pilota di Granollers e che si adatta particolarmente alle caratteristiche della RS-GP, ed evidentemente a Noale avevano fatto bene i loro calcoli.

Il Gran Premio d'Aragon, infatti, si è aperto con Aleix in cima alla lista dei tempi della prima sessione di prove libere, quindi subito particolarmente a suo agio, nonostante la mano infortunata nei test di Misano ed una scivolata alla curva 16. Si è trattato comunque di una banale chiusura d'anteriore, che non gli ha impedito di proseguire il turno.

L'1'48"686 che aveva realizzato in precedenza gli è bastato per mettersi dietro di 12 millesimi la Ducati di un Pecco Bagnaia che sembra aver iniziato il fine settimana con il piede giusto, perché anche a livello di passo non pare messo affatto male, anche se va ricordato che qui la pista è sempre particolarmente sporca nella FP1, quindi di solito è meglio aspettare la FP2 per iniziare a trarre conclusioni. Però non ci si poteva aspettare qualcosa di troppo diverso da chi è reduce da quattro vittorie di fila.

In terza posizione, ad appena 89 millesimi, troviamo un ottimo Alex Rins. Lo spagnolo ha vinto su questa pista nel 2020, che di solito calza bene alla Suzuki, quindi potrebbe essere per lui una delle ultime occasioni per provare a regalarsi una gioia in sella alla GSX-RR.

Un altro che ama particolarmente il Motorland è Takaaki Nakagami. Sempre nel 2020, anche il giapponese ha firmato la sua unica pole position in MotoGP e stamani ha ottenuto il quarto tempo a 176 millesimi. Tra le altre cose, il pilota della Honda LCR si era detto soddisfatto delle novità provate nei test di Misano e alcune sono già presenti sulla sua RC213V in questo weekend.

A seguire ci sono le altre due Ducati di Johann Zarco ed Enea Bastianini, entrambi distanziati di circa un paio di decimi. Stupisce poi il settimo tempo di Miguel Oliveira, che pur essendo partente è stato decisamente il migliore tra i piloti KTM. Va segnalato, però, che Brad Binder si è visto cancellare per una bandiera gialla un riferimento che gli sarebbe valso la quarta posizione ed è per questo che si ritrova solamente 20°.

E' stata una sessione interlocutoria invece in casa Yamaha, dove sono state portate avanti le prove comparative con il nuovo telaio introdotto nei test di Misano. Fabio Quartararo ha confermato di patire particolarmente il saliscendi alle porte di Alcaniz, commettendo anche diversi errori e chiudendo solo ottavo a 399 millesimi. Il rovescio della medaglia è che Franco Morbidelli è riuscito finalmente ad avere prestazioni all'altezza del compagno di box e lo segue appena 3 millesimi più indietro.

La top 10 si completa poi con la Ducati di Luca Marini, mentre per trovare il pilota più atteso del fine settimana bisogna scendere fino all'11° posizione. Marc Marquez non se l'è cavata affatto male, perché ha completato 18 giri ed ha chiuso a poco più di mezzo secondo dalla vetta. E chissà che magari non possa fare un ulteriore passo avanti nel turno di venerdì pomeriggio.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo poi Marco Bezzecchi in 14° posizione, seguito da un Maverick Vinales che stamani è parso un po' più in difficoltà rispetto alle ultime quattro uscite, che lo hanno visto salire sul podio ben tre volte. Positivo anche il ritorno di Cal Crutchlow, che prende il posto di Andrea Dovizioso dopo il suo ritiro, ed ha piazzato la Yamaha RNF in 16° posizione a poco più di sette decimi.

Dietro di lui c'è Joan Mir, anche lui al rientro, ma in questo caso dopo un infortunio alla caviglia rimediato in Austria che lo aveva costretto a saltare Misano. Il pilota dlela Suzuki è 17°, ma ha dato la sensazione di essere un po' in difficoltà, finendo lungo in diverse occasioni. Il quadro dei ragazzi di casa nostra poi si completa con Fabio Di Giannantonio, che non è riuscito a fare meglio del 21° tempo, seppur ad appena 1"1 dalla vetta.