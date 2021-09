MotoGP, Aragon: Bagnaia si conferma nel Warm-Up

La nebbia ha condizionato la mattinata di Aragon, obbligando ad un ritardo per l'inizio delle sessioni di Warm-Up e portando anche ad accorciare quelle riservate alla Moto3 ed alla Moto2. Fortunatamente, quando è stato il momento di scendere in pista della MotoGP il sole aveva cominciato a splendere sul Motorland, anche se le condizioni rischiano di essere piuttosto diverse quando alle 14 scatterà la gara.

Non a caso, anche se le previsioni delle scelte gomme per la corsa parlano di dura all'anteriore e soft al posteriore per la maggior parte della griglia, nessuno si è azzardato ad utilizzare la hard con le condizioni del Warm-Up. Anzi, c'è anche chi è sceso in pista con una coppia di gomme soft, ovvero i ducatisti Jack Miller e Johann Zarco. Questa però è un'ennesima conferma del fatto che questi 20 minuti rischiano di non essere troppo rappresentativa dei valori in ottica gara.

Dopo la bellissima pole position di ieri, Pecco Bagnaia ha confermato la sua Ducati davanti a tutti anche stamani, arrivando vicino ad infrangere il muro dell'1'48" con un crono di 1'48"054. Il pilota italiano ha beffato per appena 30 millesimi Takaaki Nakagami, che con la sua Honda era rimasto al comando fino a pochi minuti dalla bandiera a scacchi.

In terza posizione c'è il campione del mondo in carica Joan Mir, che con la sua Suzuki paga 278 millesimi, ma dopo il settimo tempo di ieri potrebbe essere uno di quelli da tenere d'occhio nella gara di oggi. Sarà chiamato ad una grande rimonta dal fondo della griglia invece il suo compagno di squadra Alex Rins, autore del sesto tempo, alle spalle anche della Ducati di Miller e dell'Aprilia di Aleix Espargaro.

Bisogna scorrere la classifica fino all'ottava posizione, dietro anche alla Ducati di Jorge Martin, per trovare la Yamaha del leader iridato Fabio Quartararo, che paga poco più di sei decimi. Occhio però anche a Marc Marquez, che con gomme particolarmente usate ha chiuso decimo, ma ha mostrato una certa costanza. Davanti a lui c'è poi Enea Bastianini, che si conferma uno dei migliori del lotto su questo tracciato.

Piccolo passo avanti rispetto alle qualifiche anche per Valentino Rossi, accreditato del 15esimo tempo con la sua Yamaha Petronas con un distacco di poco meno di un secondo. Poco più indietro ci sono anche Danilo Petrucci e Luca Marini, che hanno chiuso rispettivamente 17esimo e 19esimo.

In coda al gruppo invece Maverick Vinales, che sta ancora prendendo le misure alla sua Aprilia: in questo caso il suo distacco è stato di oltre 2" e questo lascia pensare che abbia lavorato con gomme molto usate per provare a capire come si comporterà la RS-GP nell'ultima parte di corsa. Da segnalare, infine, la caduta senza conseguenze di Alex Marquez alla curva 7. Lo spagnolo della Honda LCR è 18esimo.