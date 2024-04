MotoGP | Aprilia sperimenta un codone “misto” nei test di Jerez

La MotoGP si è fermata a Jerez de la Frontera per la consueta giornata di test e abbiamo potuto vedere già diverse novità in pista. Tra queste, non poteva mancare Aprilia, che è pioniera nell’innovazione, soprattutto in ambito aerodinamico. Ancora una volta, le saracinesche del box si sono alzate per farci scoprire quali accorgimenti sono stati portati sulle RS-GP ufficiali, compresa quella di Lorenzo Savadori.

Nel primo pomeriggio, abbiamo potuto vedere un nuovo codone montato sull’Aprilia di Aleix Espargaro. Non troppo diverso rispetto a quello del weekend, è di ispirazione 2023, ma con qualche “tocco” di 2024. La parte sottostante è una novità di questa stagione, mentre la parte superiore è un richiamo al 2023: si può parlare, dunque, di codone misto.

La ricerca aerodinamica si fa sempre più sofisticata ed è di chiaro stampo Formula 1: il codone posteriore, infatti, aiuta a creare un soffiaggio che consente di incrementare i flussi. Non è una novità che Aprilia si concentri molto su questi aspetti, avendo già visto in passato portare soluzioni aerodinamiche decisamente importanti, come alettoni, diffusori e perfino rastrelli che richiamano alla massima categoria delle quattro ruote.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto di: Lorenza D'Adderio

La Casa di Noale sta continuando a lavorare alacremente non solo per migliorare le partenze, come richiesto dai due piloti, ma anche per incrementare le prestazioni. Per farlo, ecco le soluzioni nei test, insieme a una carena completamente nera. In pista anche Lorenzo Savadori, che porta avanti il lavoro insieme ai piloti titolari.

Lavoro diverso, invece, per Maverick Vinales, che si è concentrato sul risolvere dei problemi che lo hanno condizionato per tutto il weekend del Gran Premio di Spagna e gli hanno impedito di confermare lo stato di forma di Austin: “Oggi abbiamo verificato i problemi, e solo per averli identificati, do per buono il test. Questo ti dà tranquillità”, ha spiegato il pilota di Roses.

Vinales ha lavorato sul setup della sua RS-GP e si è visto passare da una moto all’altra all’interno del box. Lavoro di ergonomia per lo spagnolo, che si è concentrato su aspetti meno aerodinamici rispetto ad Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori.