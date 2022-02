MotoGP | Aprilia spaventa: ha già l'abbassatore anteriore!

L’Aprilia comincia a fare paura e non stupisce che il delegato tecnico sia andato a fare le pulci volendo controllare ali e carena prima che la RS-GP 22 venga omologata. Aleix Espargaro ha chiuso la sessione di test a Sepang ad appena 26 millesimi da chi ha battuto il record della pista malese.

È vero che, grazie alle concessioni, Aprilia aveva sfruttato i tre giorni riservati ai collaudatori e ai rookie per mettere a punto la moto anche con i titolari, ma il salto della moto 2022 è netto ed evidente: da un punto di vista puramente aerodinamico sembra la MotoGP più bilanciata e che mostra un inserimento in curva eccellente che aiuta a mascherare la mancanza di qualche cavallo. E con un certo nonchalance Aleix ha anche ammesso che a Noale stanno lavorando sull'abbassatore anteriore...

“La moto è diversa da quella dello scorso anno. E anche se non era ancora pronta per una simulazione di gara, ho chiesto di fare un long run per scoprirne le reazioni – ha spiegato Aleix - . Ho fatto 12 giri e ho notato le differenze con il 2021. Sul giro secco c’è un miglioramento in curva e nella potenza del motore. La gestione e il consumo delle gomme è diverso, sarà interessante fare qualche chilometro in più nei prossimi test”.

La strada imboccata da Romano Albesiano, direttore tecnico di Noale, sembra quella giusta:

“La moto è molto migliorata, lo dicono anche i nostri avversari, ma vedremo in gara. Al momento è complicato fare confronti con gli altri perché dopo il periodo di congelamento dello sviluppo per il COVID, tutti hanno portato novità da provare. L’analisi la possiamo fare rispetto all’ultima volta che siamo venuti e sono molto più veloce: mezzo secondo nel passo gara e un secondo nel giro secco!”.

Aprilia RS-GP 22: aero molto spinta

L’Aprilia RS-GP 22 lo abbiamo già detto sembra sia stata miniaturizzata: la moto ha dimensioni decisamente più compatte eppure il pilota non sente l’aria, segno che a livello aerodinamico si è lavorato bene in galleria del cento…

“La cosa migliore è l’inserimento in curva: si riescono a fare linee più strette. Aprilia ha fatto un gran lavoro perché non è facile crescere in quest’area considerando quante sono le componenti in gioco”.

“La moto non è una rivoluzione, ma rappresenta un’evoluzione della RS-GP 21, ma è più agile e piccola. Ho ancora delle vibrazioni come nel 2019 su questa pista e dobbiamo trovare il modo di spegnerle perché condizionano le prestazioni. Un’altra area importante di crescita è il motore: abbiamo fatto dei miglioramenti ma non è ancora abbastanza”.

Aprilia RS-GP 22: mancano una quindicina di cv

Stando alle prime valutazioni si parla di un gap di 10-15 cv dal nuovo motore Ducati, ma c’è la speranza di avvicinarsi a Honda e KTM molto presto…

“Il telaio è diverso ed è stata cambiata la distribuzione dei pesi. Fin da subito ho notato i miglioramenti in curva, mentre nelle curve veloci emergono delle vibrazioni che limitano il nostro potenziale. Sia io che Maverick abbiamo chiuso il gas prima di entrare in curva per le vibrazioni e non per paura di arrivare lunghi. Abbiamo provato molte cose per superare il problema che si manifesta in modo particolare a Sepang ma non abbiamo trovato una soluzione”.

Tutta l’attenzione del paddock sembra puntata sull’abbassatore anteriore della Ducati, ma anche l’Aprilia ha provato il suo sistema…

“Aprilia lavora molto bene su questi sistemi, non siamo stati i primi a svilupparli ma sicuramente siamo tra i migliori. Ho già provato tre sistemi diversi e Maverick ne ha un altro”.

Come dire: gli abbassatori sono una fonte di costo importante (per cui ne farebbero volentieri a meno), ma se ci sarà la guerra al riarmo a Noale saranno pronti alla partita…