MotoGP | Aprilia: Savadori wild card a Portimao e Jerez

La MotoGP vedrà la sua griglia gonfiarsi un po' con l'inizio della stagione europea, con la prima wild card del campionato. Aprilia sarà la prima ad inserire una wild card, il suo collaudatore Lorenzo Savadori. Grazie alle concessioni, la Casa di Noale, che è l'ultima che ne gode, è autorizzata ad inserire una wild-card in un totale di sei gare a stagione, e non tre come le altre marche.

Il romagnolo, che ha corso per il marchio per quasi un anno fino al suo infortunio la scorsa estate in Austria ed all'assunzione di Maverick Viñales, tornerà sulla RS-GP il gara per la prima volta in otto mesi. Gareggerà nel Gran Premio del Portogallo a Portimão questa settimana, e la settimana prossima a Jerez per il Gran Premio di Spagna. Questi sono due circuiti su cui ha corso anche l'anno scorso, finendo 14° e 19°.

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho corso e non vedo l'ora che arrivi venerdì!" ha detto con entusiasmo Savadori. "Abbiamo già fatto alcuni test con la nuova moto, ma sono curioso di provarla contro i piloti ufficiali. Le nostre wild card hanno lo scopo specifico di continuare a sviluppare la RS-GP, così come i test privati, ed è questo obiettivo che perseguiremo a Portimão e Jerez".

Lorenzo Savadori non ha ambizioni personali per queste due gare. Ora è un collaudatore a tempo pieno, quindi il suo compito sarà quello di continuare a valutare i nuovi sviluppi sull'Aprilia. Questa è una fase cruciale per il costruttore di Noale, visto che uno o due podi in più significherebbero la perdita delle concessioni di cui gode attualmente.

Aprilia ha ottenuto quattro punti legati alle concessioni (uno l'anno scorso con un terzo posto a Silverstone e tre recentemente con la prima vittoria in Argentina). Tuttavia, una volta raggiunta quota sei, i costruttori devono rispettare le restrizioni di base del regolamento e il primo effetto è quello di limitare i test privati ed escludere i piloti titolari da essi.

Avendo fatto un ottimo inizio di campionato, con Aleix Espargaró che ha già conquistato 50 punti, Aprilia è attualmente l'unica marca ad essere in grado di sfruttare la sua coppia titolare accanto a Savadori senza troppi vincoli, potendo rafforzare così il suo sviluppo. Mettendo in campo una terza moto in gara, il team di Noale sarà in grado di raccogliere informazioni importanti per il suo lavoro futuro.