Aprilia RS-GP: la carenatura integrale per aerodinamica e gomme

L’Aprilia Racing ha creato una certa sensazione nella prima sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna di MotoGP in corso a Misano: sulla RS-GP ha fatto il suo debutto una nuova soluzione aerodinamica che carena quasi completamente la ruota anteriore.

Il parafango, già alla presentazione della moto a inizio marzo a Doha era stata mostrata con una copertura in carbonio che “vestiva” la ruota anteriore, è stato ulteriormente sviluppato nella galleria vento della Toyota a Colonia con una versione ancora più spinta che copre i dischi in carbonio e che diventa ideale nel caso di temperature più fredde del solito o di pioggia come si è disputato il primo turno sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli.

L’attenzione dei tecnici capeggiati da Romano Albesiano si è concentrata su più aspetti: la cover in carbonio, nella foto di GPOne, dovrebbe assicurare un vantaggio di natura aerodinamica migliorando l’efficienza dell’anteriore con una minore resistenza all’avanzamento grazie alle minori turbolenze che si generano dalla ruota in movimento.

Ma la ricerca Aprilia si è spinta più avanti: il capo progetto Marco De Luca ha cercato di ottimizzare il warm up della gomma Michelin. I due gusci, infatti, permettono di canalizzare il calore prodotto dai dischi dei freni sul cerchio che irradia la giusta temperatura al pneumatico, migliorando l’innesco della temperatura e la durata della gomma.

La cover, inoltre, facilita la funzionalità dei dischi Brembo in carbonio anche sul bagnato.