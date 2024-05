MotoGP | Aprilia ottimista per Le Mans: “Qui siamo sempre forti”

Si riaccendono i motori, la MotoGP torna in azione e lo fa a Le Mans, dove questo fine settimana si disputa il quinto appuntamento della stagione. Sullo storico tracciato francese, Aprilia si presenta forte della grande crescita mostrata in questo avvio di campionato e del passato ricco di soddisfazioni al Bugatti.

Maverick Vinales arriva in Francia occupando la quinta posizione in campionato dopo un Gran Premio di Spagna più complicato del previsto, ma contento del lavoro svolto nei test di Jerez della scorsa settimana. Quest’anno, lo spagnolo ha firmato due delle quattro Sprint disputate, vincendo anche la gara domenicale di Austin e concretizzando finalmente il potenziale della RS-GP-

A Le Mans, il pilota di Roses punta a continuare su questa linea per potersi confermare tra i favoriti. Lo scorso anno, Vinales è stato protagonista dell’incidente con Pecco Bagnaia che ha messo fuori gara entrambi, ma nel 2024 punterà a riscattarsi e sente di avere tutte le carte in regola per poter dettare il ritmo: “Le Mans è una pista dove mi sono sempre sentito competitivo”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ho la sensazione che quest'anno sarà speciale per il livello che abbiamo raggiunto e per il modo in cui mi sento sulla RS-GP24. Credo che Le Mans sarà una delle piste dove saremo più forti. Ci arrivo concentrato e motivato. L'atmosfera in Francia è fantastica, così come il circuito. Non vedo l'ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune!”, ha dichiarato lo spagnolo.

Chi ha concretizzato meno in questo avvio di stagione è Aleix Espargaro, che però sta lodando i grandi progressi di Aprilia. La nuova RS-GP rappresenta un grande passo in avanti rispetto alla versione dello scorso anno e il catalano punterà a portarla al successo questo fine settimana.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il catalano si presenta al Gran Premio di Francia con l’ottava posizione in classifica generale e, dopo un weekend di casa da dimenticare in cui non ha raccolto alcun punto, proverà a riscattarsi dove in passato si è tolto diverse soddisfazioni: “Sono felice di andare a Le Mans, un circuito leggendario dove la frenata è fondamentale. Il meteo è sempre complicato, quindi sarà una sfida da questo punto di vista”.

“È una pista che mi piace, dove sono salito sul podio due anni fa e dove ho ottenuto un’ottava e una quinta posizione l'anno scorso. Non vedo l'ora di arrivarci e di iniziare a raccogliere i risultati che ci meritiamo”, ha concluso Aleix Espargaro.