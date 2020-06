MotoGP, Aprilia fissa le date del ritorno in pista a Misano

Lo scoppio del COVID-19 ha costretto la MotoGP a prendersi una pausa, iniziata con la cancellazione della gara del GP del Qatar, al quale hanno preso parte solamente la Moto2 e la Moto3.

Ora è stato tutto pianificato per iniziare la stagione il 19 luglio, con la prima delle due gare di Jerez, annunciate come il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio d'Andalusia, che sono in attesa dell'approvazione del governo.

Una recente dichiarazione del governo spagnolo ha sottolineato l'importanza delle gare motociclistiche per il Paese, e con l'inizio della Liga questa settimana e l'apertura al turismo a partire dal 1° luglio, le speranze di ritorno della MotoGP hanno ricevuto un notevole impulso.

Con le restrizioni che iniziano ad essere allentate in tutta Europa, le i circuiti hanno iniziato ad aprire le porte ad alcune giornate di prove.

La scorsa settimana, KTM ha portato le sue moto da MotoGP sul circuito del Gran Premio d'Austria, il Red Bull Ring, per una due giorni privata con Pol Espargaro e Dani Pedrosa, segnando il ritorno in pista assoluto delle moto della classe regina dopo i test del Qatar dello scorso febbraio.

L'Aprilia sarà la prossima squadra della MotoGP a tornare in pista, con in vista un test privato di due giorni presso la sede del Gran Premio di San Marino, a Misano, con il collaudatore Bradley Smith.

La Casa italiana sarà di nuovo in azione alla fine del mese, con il collaudatore Smith e il pilota titolare Aleix Espargaro.

Motorsport.com è consapevole del fatto che questo sarà parte del primo test di gruppo della MotoGP da febbraio, dato che la Ducati ha affittato il circuito e che altre Case costruttrici dovrebbero unirsi ai suoi collaudatori il 23-24 giugno.

Solo Aprilia e KTM potranno schierare i propri piloti durante questi test privati, essendo rimasti gli ultimi due costruttori della griglia che godono delle concessioni.

Un test ufficiale organizzato dall'IRTA dovrebbe essere confermato per mercoledì 15 luglio a Jerez, prima del previsto round di apertura della stagione.

Stamani i promoter della Dorna Sports hanno confermato che la stagione 2020 sarà europea fino a metà novembre, in modo da disputare il maggior numero di gare possibile, mentre gli eventi oltreoceano si svolgeranno solo successivamente, se sarà sicuro farlo a porte chiuse.

Questo è avvenuto dopo che il Gran Premio del Giappone è stato cancellato per il 2020, unendosi ai GP di Qatar, Olanda, Germania, Finlandia, Gran Bretagna ed Australia.