MotoGP | Aprilia conferma Lorenzo Savadori come collaudatore nel 2024

Lorenzo Savadori continuerà a svolgere il ruolo di collaudatore dell'Aprilia in MotoGP anche nella stagione 2024. L'annuncio è stato dato dalla Casa di Noale in occasione del Gran Premio d'Austria, nel quale il pilota romagnolo sta disputando la sua terza wild card stagionale in sella alla RS-GP, portandone avanti lo sviluppo.

Savadori è entrato in orbita Aprilia nel 2015, conquistando il titolo della Superstock 1000 in sella alla RSV4. Un successo che lo aveva portato ad esordire nel Mondiale Superbike sempre per i colori di Noale.

Dal 2019 poi Lorenzo ha iniziato a far parte del programma MotoGP, contribuendo alla crescita della RS-GP, diventata ormai una moto capace di battagliare regolarmente per il podio e la vittoria grazie anche al suo apporto nei test e nelle wild card, nelle quali ha spesso portato in pista delle soluzioni innovative per la categoria.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aprilia Racing è ormai una seconda famiglia per me: siamo insieme dal 2015 e sono molto contento di continuare questa bellissima collaborazione. Il lavoro che sto portando avanti insieme a tutti i ragazzi del Test Team mi rende felice ed è per me un orgoglio contribuire a portare le Aprilia al vertice della MotoGP, com’è accaduto a Silverstone, dove erano ben tre le RS-GP in lotta per la vittoria", ha detto Savadori.

"La MotoGP odierna è ipercompetitiva e occorre provare a spingersi oltre nello sviluppo di ogni minimo dettaglio e anche per questo il lavoro del Test Rider è diventato sempre più cruciale. Sono grato ad Aprilia per la fiducia che ripone in me per un ruolo così delicato, anche se chiaramente il sogno di ogni pilota rimane sempre quello di tornare a gareggiare a tempo pieno, per poter dimostrare il proprio potenziale", ha concluso.