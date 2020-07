Con una differenza di oltre 20 gradi a livello di temperatura dell'asfalto prevista per la gara di oggi pomeriggio, quello del Gran Premio d'Andalusia non sarà certamente uno dei Warm-Up più utili per simulare la gara, ma può comunque aver permesso ai piloti di trovare delle indicazioni preziose.

Anche perché, per esempio, ha confermato i valori per quanto riguarda il più veloce: davanti a tutti c'è il poleman Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha Petronas ha girato in 1'37"710.

Un segnale positivo è arrivato da Andrea Dovizioso, che teoricamente stamattina doveva provare una modifica al set-up della sua Ducati e proprio all'ultimo giro è risalito in seconda posizione con un 1'37"824. Per lui però sarà una gara decisamente in salita, visto che scatterà 14esimo.

Terzo tempo per Maverick Vinales, che anche questa mattina ha dato la sensazione di essere più pronto per un testa a testa con l'altra M1 di Quartararo rispetto alla settimana scorsa. Così come è positiva la conferma nelle prime posizioni di Pecco Bagnaia, quarto con la Ducati Pramac e pronto a provare ad inseguire le due Yamaha dalla prima fila.

Con Marc Marquez che ha dato forfait dopo aver tentato un recupero lampo dall'operazione all'omero, Alex ancora troppo acerbo e Cal Crutchlow a sua volta infortunato (operazione allo scafoide), Takaaki Nakagami continua ad essere l'uomo di punta della Honda con il quinto tempo a poco meno di due decimi. Davvero non male se si considera che la sua è una RC213V 2019.

Continua a brillare anche la stella del rookie Brad Binder, stamani accreditato del sesto tempo con la KTM, davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, che sul passo continua a dare la sensazione di avere qualcosa di più da dire rispetto alla prestazione pura, anche perché bisogna ricordare che al momento alla RS-GP mancano circa 500 giri motori per questioni di affidabilità.

Ottavo tempo per la Suzuki di Joan Mir, al quale continua a mancare qualcosina per infilarsi nella battaglia delle primissime posizioni. Il compagno Alex Rins, ancora alle prese con l'infortunio della settimana scorsa, è in coda al gruppo, ma per il momento sembra intenzionato a prendere il via nel pomeriggio.

Nella top 10 c'è spazio anche per Franco Morbidelli, autore del nono tempo, mentre rispetto alla qualifica sembra aver fatto un passo indietro Valentino Rossi: il "Dottore" non è andato oltre al 12esimo tempo, alle spalle anche della Ducati di Danilo Petrucci. Va detto però che i distacchi sono stati particolarmente contenuti, perché il suo è meno di mezzo secondo.

