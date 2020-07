Takaaki Nakagami continua a tenere alto l'onore della Honda anche nella quarta sessione di prove libere del Gran Premio d'Andalusia, nella quale ancora una volta tutti gli occhi erano puntati su Marc Marquez.

Il giapponese del Team LCR è stato il più veloce in 1'37"514, mentre il campione del mondo, ancora in piena convalescenza dall'operazione all'omero destro di martedì, ha chiuso con il 16esimo tempo, completando dieci giri con un best 1'38"513.

Sul passo gara, ancora una volta però sono le Yamaha a fare la parte delle lepri, con Fabio Quartararo secondo a 165 millesimi dalla vetta e Maverick Vinales quinto a 359. Tra le due M1 c'è la KTM di Pol Espargaro, che si conferma in grande forma, mentre subito dietro c'è l'altra Yamaha griffata Petronas di Franco Morbidelli, che nel finale ha scalato la classifica provando un time attack in vista della Q1.

Sesto tempo per la migliore delle Ducati, che è stata quella di Pecco Bagnaia. Oltre al portacolori del Pramac Racing, l'unica altra Desmosedici GP nella top 10 è quella di Johann Zarco in nona piazza, mentre Jack Miller è 12esimo ed Andrea Dovizioso si trova addirittura 14esimo.

Il forlivese probabilmente ha lavorato con gomme molto usate e il dato positivo è che ha firmato il suo 1'38"345 proprio all'ultimo passaggio. Addirittura 17esimo Danilo Petrucci, mentre se la passa meglio Valentino Rossi, che in questo turno ha provato a studiare a fondo la gomma media posteriore sulla sua Yamaha ed ha chiuso 11esimo.

Davanti al "Dottore" ci sono anche l'Aprilia di Aleix Espargaro in settima piazza, davanti alla conferma di un ottimo Brad Binder in ottava con la seconda KTM. Nella top 10 c'è poi spazio per la Suzuki di Joan Mir, che per ora non ha ancora dato una zampata decisa in questo weekend.

Sempre in coda poi gli altri due convalescenti, Alex Rins e Cal Crutchlow: dopo aver saltato la FP3, lo spagnolo è tornato in sella alla sua Suzuki, chiudendo 19esimo a 1"2, precedendo di pochi millesimi il britannico della Honda LCR.

