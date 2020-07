MotoGP, Andalusia, Libere 2: Nakagami sorprende tutti

Con Marc Marquez assente giustificato almeno fino a domani e Cal Crutchlow ancora non al top dal punto di vista fisico, Takaaki Nakagami sembra aver preso molto seriamente il ruolo di pilota di riferimento della Honda nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Andalusia.

Il pilota giapponese del Team LCR è stato infatti il più veloce nella seconda sessione di prove libere, arrivando a piazzare un crono di 1'37"715, poco più di un decimo più alto con cui nella FP1 di questa mattina si era guadagnato uno slot provvisorio nella Q2.

Alle sue spalle però le sorprese non mancano, perché in seconda posizione c'è la Ducati Avintia di Johann Zarco. Nonostante una scivolata alla curva 6 ad inizio turno, nel finale il francese ha portato la sua GP19 fino ad un crono di 1'37"870, che comunque non basta per entrare nella top 10 cumulativa.

In terza posizione c'è la KTM di un Pol Espargaro parso piuttosto in palla, almeno prima di una scivolata alla curva 2, avvenuta proprio per evitare Zarco che procedeva piuttosto lentamente. Lo spagnolo è comunque l'ultimo ad essere sceso sotto all'1'38" nel turno pomeridiano.

A seguire poi ci sono tre Yamaha, con Franco Morbidelli che ha preceduto Maverick Vinales e Fabio Quartararo, tutti racchiusi nello spazio di poco più di un decimi. I due portacolori del Team Petronas sembrano avere qualcosina in più a livello di passo, anche se il francese al momento non fa parte dei qualificati alla Q2.

Buono anche il ritmo della Suzuki di Joan Mir, per il quale però vale lo stesso discorso del leader del Mondiale. Buon passo, buon tempo nella FP2, ma non abbastanza da piazzarlo nella Q2 provvisoria. Cosa che invece per ora è riuscita a Valentino Rossi, ottavo nel turno pomeridiano e soprattutto accreditato di un ritmo in condizioni di caldo decisamente migliore rispetto ad una settimana fa.

A completare la top 10 ci sono poi le due Ducati del Pramac Racing, con Pecco Bagnaia nono davanti al compagno Jack Miller, che al momento però è il solo tra i piloti della squadra di Paolo Campinoti ad essersi assicurato uno slot per la Q2.

Solo 12esimo Andrea Dovizioso, che viaggia con un ritardo di sette decimi ed è alle spalle anche della seconda KTM ufficiale di Brad Binder, ma precede il compagno di squadra Danilo Petrucci. Rispetto a stamattina ha fatto un passetto indietro anche Aleix Espargaro, solo 16esimo con l'Aprilia, ma comunque per il momento qualificato al secondo segmento della qualifica.

Continua a fare fatica Alex Marquez, che non è riuscito ad andare oltre al 18esimo tempo. Ed è emblematico che l'infortunato Cal Crutchlow sia stato solo 41 millesimi più lento di lui. Passettino in avanti rispetto alla mattinata poi anche per l'altro infortunato Alex Rins, che è riuscito a mettere alle spalle della sua Suzuki l'Aprilia di Bradley Smith.

Per il momento invece rimane a riposo Marc Marquez, che tornerà in pista solo domani, seppur a soli 4 giorni dall'operazione all'omero destro fratturato domenica scorsa.

Da segnalare, infine, le cadute senza conseguenze di cui si sono resi protagonisti Iker Lecuona alla curva 2 e Tito Rabat alla curva 13.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora