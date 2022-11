MotoGP | Anche KTM copia la carena con il gradino dell'Aprilia

L'Aprilia sembra aver veramente colpito nel segno con la carena con lo scalino, che sta diventando uno di quelle soluzioni che fanno scuola in MotoGP. Negli ultimi anni era stata quasi sempre la Ducati a segnare le tendenze, ma questa volta è stata la Casa di Noale a prendersi lo scettro.

Piano piano, la veste aerodinamica con il gradino nella parte inferiore della carena, che l'Aprilia aveva introdotto nei test collettivi dello scorso giugno a Barcellona con l'intento di aumentare il carico aerodinamico nelle curve a bassa velocità, sta infatti facendo capolino su quasi tutte le moto della concorrenza.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La prima ad abbozzare una soluzione simile era stata la Honda, che aveva fatto provare una carena con queste forme al rientrante Marc Marquez nei test di settembre a Misano. L'attestato di stima più importante però è arrivato in quelli di fine stagione a Valencia, perché una soluzione simile l'hanno valutata anche i rivali di Borgo Panigale, prima con Johann Zarco, ma poi anche con i due piloti ufficiali, il campione del mondo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Ma non è finita qui, perché nel pomeriggio anche la KTM ha fatto esordire il suo pacchetto aerodinamico evoluto e, anche in questo caso, non si poteva non notare la somiglianza con le forme della RS-GP nella parte inferiore della carena. La differenza tra l'ultima versione, nella foto di Brad Binder in alto, e quella precedente, utilizzata da Jack Miller nella foto qui sotto, è evidente e non ha bisogno neanche di troppe spiegazioni.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images