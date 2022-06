MotoGP | Alzamora: "Ci hanno dato garanzie sull'operazione di Marc"

Campione del mondo 125cc nel 1999, Emilio Alzamora è stato il manager di Marc Marquez fin da prima che il pilota di Cervera arrivasse nel Motomondiale. Questo mercoledì, durante la presentazione del Gran Premio di Catalogna, tenutasi nel porto di Barcellona, l'ex pilota ha detto a un folto gruppo di persone presenti all'evento "ci hanno dato garanzie sull'operazione", lasciando intendere che i medici sono del tutto sicuri che la quarta operazione del pilota della Honda sarà quella definitiva e quella che gli permetterà di tornare alle competitività.

"Come tutti sapete Marc è già negli Stati Uniti, e oggi, mercoledì, si sta sottoponendo a tutti i logici test pre-operatori e, come abbiamo detto nel comunicato stampa, questo giovedì si sottoporrà all'intervento chirurgico", ha spiegato poi.

Alzamora non ha accompagnato il suo assistito in questo viaggio, e non ha neanche spiegato chi ha viaggiato con il pilota alla volta degli States, anche se ha detto che era "perfettamente seguito", per affrontare una quarta operazione di cui è stata data assicurazione.

"Beh, vediamo, quando si dice garanzie, alla fine si tratta di un'operazione, ma come Marc ha spiegato molto bene sabato, il terzo intervento (dicembre 2020) è stato un successo completo, perché aveva uno dei peggiori batteri, un'infezione molto importante. Si sono concentrati su quell'infezione e dopo tre operazioni è stato molto difficile lasciare l'omero perfetto. Ora l'osso ha circa 30 gradi di rotazione ed è per questo che è stata presa questa decisione".

Per l'ex pilota, la cosa più importante è che Márquez ci ha provato sempre e che non si sia mai arreso.

"Marc ci ha provato, ha lavorato al massimo, con un team medico e fisioterapico, ha migliorato molto il braccio rispetto all'anno scorso, ma il suo obiettivo è sempre stato quello di lottare per il campionato del mondo e di divertirsi in sella alla moto, e le limitazioni erano davvero importanti. Quest'anno anche la parte della moto non aiuta, è una realtà, la Honda ha un lavoro importante da fare e deve migliorare la moto, e credo che sia la decisione migliore che potessimo prendere".

"Quando dico che ci hanno dato garanzie, è perché è molto chiaro dove si concentra il problema, ovvero che l'omero ha una rotazione molto importante (si parla di oltre il 30%) e con la tecnica che è già stata spiegata rimetteranno l'osso a posto".

Una decisione e un nuovo ingresso in sala operatoria che altri, forse, dopo aver vinto tanto ed essere diventati una leggenda, avrebbero rifiutato.

"Questo la dice lunga sul carattere di Marc, sul fatto che vuole continuare a lottare e a lavorare al cento per cento per poter lottare di nuovo per il Mondiale, che è la sua grande motivazione".

"Marc è umano e ha avuto un periodo molto brutto, con ricadute e operazioni. Chiunque nella sua posizione avrebbe pensato di arrendersi, ma ci sorprende sempre con la sua capacità di superare le avversità e non gettare la spugna. Personalmente, non mi ha mai accennato all'idea di ritirarsi, anzi, ha sempre lottato per uscire da questo episodio che la vita gli ha messo davanti".

Un momento de la presentación del Gran Premio de Catalunya este miércoles en Barcelona, con (de izquierda a derecha) Maverick Viñales, Alex Crivillé, Carlos Checa, Emilio Alzamora y Sito Pons, todos ellos campeones del mundo

Nel luglio 2020, quattro giorni dopo la prima operazione all'omero destro, Alzamora fu quello che più si batté perché Marc non si ripresentasse al secondo Gran Premio di Jerez. Ora, quando già si parla di possibili date di ritorno, addirittura Misano o Aragon a settembre, l'ex pilota non vuole nemmeno sentirne parlare.

"Tutti gli sportivi hanno avuto infortuni, e questo ha avuto conseguenze importanti, non possiamo negarlo, questa è l'evidenza. Ma l'importante è guardare al presente, il passato è passato, e credo che fosse in buone mani con il dottor Samuel Antuña nella terza operazione, e ora, con il dottor Joaquín Sánchez-Sotelo, è nelle mani migliori. Si impara da tutto e ora, la prima cosa è che l'operazione vada bene e, in secondo luogo, che le scadenze siano rispettate. Non c'è fretta di tornare in moto", ha concluso Alzamora.